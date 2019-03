Un super team di 8 consulenti internazionali voluto da Google per "fornire nuove prospettive” e approfondire temi legati a Intelligenza Artificiale, etica e privacy, in cui ci sono due italiani: Luciano Floridi e Alessandro Acquisti, il primo è professore a Oxford, dove dirige il Digital Ethics Lab, il secondo è docente di Information Technology e Public Policy all'Heinz College della Carnegie Mellon University. Il gruppo si chiama Advanced Technology External Advisory Council e da aprile si riunirà 4 volte, nel corso del 2019. Secondo Mountain View studierà “alcune delle sfide più complesse, individuati nei Google’s AI Principles, come il riconoscimento facciale e la correttezza del machine learning, fornendo diversi punti di vista”. Durante gli incontri, i consiglieri saranno “incoraggiati a condividere” gli studi che stanno svolgendo. L'obiettivo è arrivare alla pubblicazione di un rapporto che riassuma le discussioni avvenute nel corso dell'anno.

Laureati a Roma

Luciano Floridi si è laureato all'Università La Sapienza di Roma. È professore ordinario di filosofia ed etica dell'informazione all'Università di Oxford. “Chi dice che l’intelligenza artificiale ruberà il lavoro dice una cosa non vera. Questo è impossibile: il personale umano sarà sempre necessario. Chi oggi trova lavoro non è quello che è stato reso disoccupato dall’Intelligenza artificiale: c’è una generazione oggi che pagherà il costo dei vantaggi comuni” ha detto la scorsa settimana nel corso di un incontro all'Università Roma Tre intitolato intitolato Intelligenza Artificiale: Sfide e Opportunità.

Alessandro Acquisti è laureato in Economia a La Sapienza di Roma nel 1997, per poi continuare gli studi e iniziare la carriera accademica all'estero. Dal Trinity College di Dublino alla London School of Economics, fino a Berkeley. La sua ricerca combina economia, ricerca decisionale e data mining per indagare il ruolo della privacy in una società digitale. In particolare, ha analizzato il rapporto tra privacy e social network partendo dai principi dell'economia comportamentale.

Gli altri 6 del consiglio

Nel consiglio anche Bubacarr Bah (matematico ed esperto di scienza dei dati), De Kai (ricercatrice nel campo del machine learning e del linguaggio naturale), Dyan Gibbens (CEO di Trumbull, startup specializzata in sistemi autonomi), Joanna Bryson (esperta di psicologia e intelligenza artificiale) e Kay Coles James (esperto di politiche pubbliche).