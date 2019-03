La moltitudine di tecnologie e applicazioni che trasformano la città, il lavoro e le relazioni umane che impattano sulla vita pubblica e privata dei cittadini. In due parole: intelligenza urbana, il tema al centro della Milano Digital Week, manifestazione dedicata all’educazione, alla cultura e all’innovazione in programma dal 13 al 17 marzo. L'obiettivo è mostrare i tanti volti della Milano digitale: da quello che avviene nel campo della salute a quello dell’educazione, della mobilità, dell’economia, dell’arte, fino alla robotica, all’intelligenza artificiale all’industria 4.0.

500 eventi. In cartellone oltre 500 fra mostre, dibattiti, spettacoli, workshop. Un racconto collettivo fatto di esperienze e progetti in divenire, esempi di trasformazione e nuove opportunità. La Digital Week è promossa dal Comune di Milano – Assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici e realizzata da Cariplo Factory, IAB Italia- Interactive Advertising Bureau e Hublab. Coinvolti nell'evento anche Università, aziende, startup. Base Milano sarà la sede principale della Milano Digital Week. Di seguito i dettagli e gli altri eventi della settimana.

LUNEDI' 11 MARZO - In programma dall'11 al 17 marzo la Settimana dell’amministrazione aperta: seminari, hackathon, dibattiti pubblici, webinar: sette giorni di iniziative in tutta Italia per promuovere la cultura e la pratica della trasparenza e della partecipazione.

Scaleup Summit. Riparte da Milano la serie dei SEP Scaleup Summit. Appuntamento 11 e 12 marzo alla Borsa Italiana, Palazzo Mezzanotte. La due giorni inaugurerà l’edizione 2019 per poi muoversi verso Londra a giugno, Stoccarda a ottobre e Madrid a dicembre. Promosso dalla Commissione Europea e guidato da Mind the Bridge all’interno del programma Startup Europe Partnership 2.0., il summit riunirà una selezione di corporation e delle migliori scaleup europee che stanno rivoluzionando alcuni dei principali settori dell’economia internazionale, dall’industria 4.0 alla finanza, dalle telecomunicazioni fino all’automotive e all’energia.

MERCOLEDI' 13 MARZO - Dal 13 al 17 marzo torna la Milano Digital Week, iniziativa promossa dal Comune di Milano e realizzata da Cariplo Factory, IAB Italia, Hublab e con Meet – Centro Internazionale per la Cultura digitale. Si apre presso BASE (via Bergognone 34) alle 16.30 con l’evento Intelligenza urbana, intelligenza collettiva, a cura dell’Assessorato alla Trasformazione Digitale e Servizi Civici del Comune di Milano, occasione di confronto sull’impatto che le tecnologie digitali hanno sulla vita delle persone e delle organizzazioni e su come il digitale possa favorire la nascita di una “intelligenza collettiva”.

GIOVEDI' 14 MARZO - Alle 16.30 presso l’Aula Magna Roentgen dell’Università Bocconi il convegno Etica e Digitale. Il ruolo dell'Europa. Guidati dal giornalista Luca De Biase, ne parleranno Ivana Bartoletti Head of Privacy and Data Protection at Gemserv, Media Commentator & Founder, Women Leading in AI Network, Ferruccio De Bortoli Editorialista de Il Corriere della Sera e Presidente Advisory Board IAB Italia, Severino Meregalli Associate Professor of Practice of Information Systems presso SDA Bocconi School of Management, Reema Patel Ada Lovelace Institute, e Francesca Rossi AI Ethics Global Leader IBM. QUI per iscriversi e partecipare.

IAB Seminar. Sempre all'interno del programma della seconda edizione della Milano Digital Week, IAB Italia organizza oggi uno IAB Seminar. Durante The Video Advertising (R)Evolution, presso l’Università Luigi Bocconi, in via Roberto Sarfatti, 25, verranno analizzati i trend che caratterizzano la crescita e l’evoluzione del video advertising, con l’obiettivo di divulgare cultura e best practice, con particolare riferimento ai temi del momento: brand safety, augmented reality e virtual reality, le nuove opportunità offerte dal 5G, la misurazione dei KPI.

Netcomm. Sempre oggi Netcomm organizza il convegno Digital marketing per l'e-commerce e il new retail. L'incontro è l’occasione per condividere e dibattere di modelli di riferimento e trend nel digital marketing per l’e-commerce e nel new retail. Appuntamento alle 9 presso l'Auditorium Giò Ponti in Via Pantano 9 a Milano.

Who's afraid of ICO's? CBA e FinTechStage, in collaborazione con Kellerhals Carrard, organizzano a Milano (CBA Studio Legale e Tributario, ,Galleria San Carlo 6) alle 9 il convegno Who's afraid of ICO's?, evento, nell’ambito della Milano Digital Week 2019, che ha l'obiettivo di promuovere e realizzare un confronto fra i diversi players dell’ecosistema finTech sull’evoluzione anche normativa delle ICO.

La trasparenza nell’influencer marketing. In occasione della Milano Digital Week, Buzzoole, insieme a UNC, presenterà lo studio La trasparenza nell’influencer marketing: la prima ricerca in Italia che analizza l’uso degli hashtag della trasparenza nel 2018 e che evidenzierà quali sono i settori merceologici, i brand e gli influencer che si sono dimostrati più sensibili al tema. Si tratta dell’analisi dell’uso degli hashtag #ad #adv #promotion da parte degli influencer per comunicare ai lettori che stanno postando per conto di un brand. Appuntamento alle 11.30 presso lo spazio Tenoha di via Vigevano 16.

VENERDI' 15 MARZO - Per Dig.it MiBAC - Il digitale al servizio della cultura, nell'ambito della Settimana dell'amministrazione aperta, doppio appuntamento organizzato dal MiBAC sul tema “Innovazione digitale: nuove frontiere per i beni culturali”. Alle 9 ne discutono anche Fabio Maria Lazzerini, chief business officer di Alitalia ed Enrico Bellini, Public Policy Manager Google Italia, Roberto Pisoni, direttore Sky Arte, Luigi De Vecchis, presidente Huawei Italia. Il pomeriggio protagonista il mondo della ricerca e dell’università.

SABATO 16 MARZO - In occasione della Milano Digital Week 2019, Two Hundred, società fintech che gestisce la piattaforma di equity crowdfunding 200Crowd, organizza alle 10 (inCOWORK Milano Montegani, via Lodovico Montegani 23) un workshop dedicato alle PMI tradizionali sull'Alternative Finance. QUI le info.

