LUNEDI' 4 MARZO - A Torino, presso le Officine Grandi Riparazioni (Corso Castelfidardo 22), alle 10, il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio presenta il Fondo Nazionale Innovazione e tutte le iniziative sul venture capital, discutendone con gli operatori del settore e gli attori dell’innovazione italiana.

Osservatorio Branded Entertainment. Da Influencer Marketing a Talent Marketing, con questo focus riprende il ciclo di incontri “OBE - Le regole del gioco” 2019, organizzato dall'Osservatorio Branded Entertainment. Il primo appuntamento è in programma questa mattina alle 9, in collaborazione con Ce.r.ta. e Master Sales, presso Università Cattolica del Sacro Cuore (Largo Gemelli 1, Milano, Aula Cripta). Modera i lavori Anna Vitiello, Chief Experience Officer di Fuse (Omnicom Media Group) e OBE Academy Director.

MARTEDI' 5 MARZO - Alle 19.30, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci (via San Vittore 21, Milano), a Meet the Media Guru interviene Georges Amar, docente di design e innovazione all’Ecole de Mines ParisTech, ex direttore Ricerca e Sviluppo di RATP | Régie autonome des transports parisiens e autore del libro Homo Mobilis. "Il futuro - ha detto - sta nell’ibridazione fra le forme di mobilità che finora abbiamo conosciuto. Il car sharing è trasporto pubblico o individuale? Fra dieci anni il nostro "posto di lavoro" sarà veramente un posto? Occorre inventare parole nuove per descrivere la nostrà civiltà in movimento".

F5 Forum Milano 2019. A Milano (Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari, ) in programma F5 Forum Milano 2019, una giornata dedicata a scoprire le nuove piattaforme F5, complementari a quelle esistenti, volte ad omogenizzare la gestione dei servizi erogati tramite le “app”, garantendone uniformità della sicurezza sia sul “legacy” che sul nuovo.

MERCOLEDI' 6 MARZO - La Camera di Commercio di Cremona conclude il ciclo di incontri di Eccellenze in Digitale con il seminario Il commercio e l’export online, organizzato con l’obiettivo di diffondere tra gli imprenditori cremonesi la consapevolezza dei requisiti fondamentali che la propria impresa deve possedere quando si vuole iniziare a vendere online. Appuntamento alla Camera di Commercio di Cremona, entrata via Solferino 33, alle 17. QUI le altre info.

GIOVEDI' 7 MARZO - A Milano (Samsung Arena & Smart Home, via Mike Bongiorno 9) alle 16 la Conference annuale di ModelTag quest'anno dedicata a TikTok. Quello organizzato dalla startup è il primo evento informativo in Italia per marketing manager, CEO, professionisti e studenti di master in comunicazione, content creator ed influencer, dedicato all'analisi e alla scoperta delle potenzialità di questo social network. QUI le info.

VENERDI' 8 MARZO - Fino a domenica FieraMilanoCity ospita Fa’ la cosa giusta! 2019, appuntamento dedicato a consumo critico e stili di vita sostenibili: tre giorni di eventi, laboratori, incontri, presentazioni, degustazioni, spettacoli. Nato nel 2004 da un progetto della casa editrice Terre di mezzo, l'evento vuole far conoscere e diffondere sul territorio nazionale le “buone pratiche” di consumo e produzione e di valorizzare le specificità e le eccellenze, in rete e in sinergia con il tessuto istituzionale, associativo e imprenditoriale locale.

Le notizie che forse ieri ti sei perso

Elon Musk

Elon Musk ha festeggiato ieri un altro successo nello spazio: la capsula Crew Dragon, messa a punto per la NASA dalla sua SpaceX, ha raggiunto senza intoppi (con a bordo solo un manichino) la Stazione spaziale internazionale (ISS). Sarà la futura "Soyuz" americana. "Confermato l'aggancio morbido" il messaggio trasmesso dagli astronauti dell'Iss alle 11.51, a circa 400 chilometri di distanza dalla terra.

Lyft

La società di trasporto Lyft (principale concorrente di Uber) la scorsa settimana ha ufficialmente presentato il documento per quotarsi alla Borsa di New York. Secondo il documento depositato presso la Commissione sulla Securities and Exchange, l'azienda alla fine del 2018 controllava il 39% del mercato statunitense, il 17% in più rispetto al 2016. Lyft ha trasportato 30,7 milioni di passeggeri nel 2018 con 1,9 milioni di conducenti.

Huawei

Il Canada ha deciso che l'iter dell'estradizione di Meng Wanzhou può procedere. La figlia del fondatore del colosso cinese delle TLC, boicottato dagli Usa perché accusato di usare le sue attrezzature per spiare la gente per conto di Pechino, sarà chiamata a presentarsi in tribunale il 6 marzo quando in Italia saranno le 19. La direttrice finanziaria di Huawei è stata arrestata l'1 dicembre scorso a Vancouver su richiesta di Washington e rilasciata su cauzione. Per il ministero degli Esteri cinese "è un grave incidente politico. Sollecitiamo ancora gli Usa a ritirare la richiesta di estradizione e chiediamo al Canada il suo rilascio immediato".

Facebook

Facebook ha in progetto di introdurre un nuovo strumento che permetterà agli utenti di cancellare completamente la propria cronologia presente nei database del social network. La notizia è stata annunciata da David Wehner, CFO del colosso di Menlo Park, e riportata dal sito CNBC. Il nuovo strumento, Clear History, dovrebbe arrivare entro l'anno.

Phishing

Boom del phishing, crollano i ransomware, quei virus che prendono in ostaggio un dispositivo e per riavere indietro i propri dati bisogna pagare un riscatto agli hacker, crescono poi i criptominer, virus che vengono installati sui computer delle vittime a loro insaputa, rubando la potenza di calcolo necessaria per coniare valute digitali come i bitcoin. E' questo il quadro delle minacce informatiche emerso dal Microsoft Security Intelligence Report 2018, indagine frutto dell'analisi di 6.500 miliardi di minacce che transitano nel Cloud di Microsoft ogni giorno e dei dati di migliaia di ricercatori che operano nel campo della sicurezza mondiale.