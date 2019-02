Share on Google plus

Ericsson

Ericsson nel 2019 "implementerà il 5G a livello globale". Lo ha detto il CEO Borje Ekholm, aprendo il Mobile Congress di Barcellona. Il gruppo svedese ha annunciato di aver sottoscritto e dichiarato pubblicamente, nel corso dell'anno acorso, 10 accordi 5G con gli operatori e di essere impegnato nell'implementazione delle reti 5G in Usa, Europa, Asia e Australia. Tra i contratti si conta quello con Wind Tre per il core network. Rivolgendosi ai media e agli analisti del MWC 2019 di Barcellona, Ekholm ha sottolineato che "i consumatori e le imprese aspettano l'arrivo del 5G".

We are truly switching on 5G around the world in 2019 (Borje Ekholm)

Smart Home

Due abitazioni digitali su cinque sono vulnerabili ai cyberattacchi. Colpa del numero sempre più alto di dispositivi connessi alla rete internet domestica, e non adeguatamente protetti da buone password. A rivelarlo è un'indagine della società di sicurezza Avast, che ha preso in esame 16 milioni di abitazioni. Nel 40,3% delle case ci sono più di cinque dispositivi connessi, dalla smart tv al baby monitor, e nel 40,8% delle abitazioni è presente almeno un device vulnerabile, si legge nel rapporto che è stato presentato al Mobile World Congress di Barcellona.

Digital Economy

Molte medie imprese italiane non hanno ancora colto le opportunità offerte dalla digital economy, una su quattro infatti, non ha ancora preso in considerazione il web come strategia di marketing. E' quanto emerge da un'elaborazione dell'Adnkronos sull'indagine curata da Mediobanca e Unioncamere, presentata nei giorni scorsi a Roma. Si tratta di un dato sorprendente per circa 3.500 imprese che hanno tra i 50 e 499 lavoratori e un volume di vendite non inferiore a 16 milioni di euro fino a 355 milioni. Nonostante il 58% di esse utilizzi attivamente la Rete per aumentare il volume di affari e di queste il 46% vende anche attraverso eCommerce, avendo scoperto in questo canale una graduale integrazione rispetto alla vendita tradizionale, visto che nei tre quarti dei casi il fatturato online supera il 10% del totale.

Luxottica

Una postazione virtuale, un vero e proprio smart shopper digitale che consente ai clienti Luxottica di indossare in maniera realistica qualsiasi modello di occhiale in catalogo del gruppo, anche se non presente in negozio, grazie alla realtà aumentata. E’ la novità di punta presentata da Luxottica Group al Mido di Milano, la fiera dedicata all’industria dell’eyewear e dell’ottica.

Peer to peer landing

Nel 2019, la vera sfida per le piattaforme di P2P lending sarà rafforzare la competizione in termini di servizio. Secondo Deloitte “potremmo presto scoprire che il vero vantaggio dei marketplace lenders sta nell’esperienza d’uso e nella capacità di servire aree di mercato prima inevase, più che nel prezzo”.

G-Factor

A Bologna si è inaugurato ieri G-Factor, il nuovo incubatore-acceleratore di Fondazione Golinelli. Nell’occasione sono stati resi noti i progetti selezionati della Call for Ideas & Start-up 2018 in ambito delle Life Sciences, che lì prenderanno il via nelle prossime settimane. Con i suoi 5.000 mq, dedicati a realtà imprenditoriali emergenti, G-Factor completa l’ecosistema aperto di Fondazione Golinelli insieme all’Opificio Golinelli, nato nel 2015 e al Centro Arti e Scienze Golinelli, nato nel 2017.

In agenda oggi

IL FUTURO DELLE CRIPTOVALUTE - Alle 14.30 presso l’Auditorium Piero Calamandrei di La Scala (via Correggio 43 a Milano), in agenda Il futuro delle criptovalute, incontro promosso dall’Associazione Blockchain Italia e La Scala Società tra Avvocati, organizzato con Unione Fiduciaria. Al convegno intervengono docenti universitari, operatori del settore e liberi professionisti, tra i quali Francesco Rampone, Presidente dell’Associazione Blockchain Italia e of Counsel di La Scala Società tra Avvocati, e Sabrina Galmarini, Partner di La Scala. L’incontro ha lo scopo di rispondere ad alcune domande comuni relative alle criptovalute: Le criptovalute sono denaro? Quali sono i criteri di emissione e successo di queste monete e quali gli adempimenti antiriciclaggio a carico degli operatori?

Le notizie che forse ieri ti sei perso

