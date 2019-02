Share on Google plus

C’è chi è timida ma ama viaggiare per farsi amici nel mondo, chi vuole “fare la differenza” per rompere il silenzio intorno alla malattia mentale, chi vuole condividere l’entusiasmo di avere una vita a disposizione, chi arriva da lontano e con un passato difficile, ma che vuole lavorare per un futuro migliore. Sono alcuni dei 12 under 18 del TEDxYouth nazionale che, il 23 febbraio, saliranno sul palco dell’Auditorium della Conciliazione a Roma per raccontare il meglio delle “idee che meritano di essere diffuse” degli studenti delle scuole secondarie italiane. I 12 giovani talentuosi (selezionati tra 150 mila candidati) racconteranno il loro Alfabeto del Futuro, la loro visione del cambiamento di codici e linguaggi in atto in ambito tecnologico, sociale ed economico.

Abbiamo bisogno dei giovani per capire come immaginano un futuro di cui saranno i protagonisti. TEDxYouth è un momento di incontro e riflessione importante, per i giovani, ma anche per gli adulti (Emilia Garito, curatrice di TEDxYouth@Roma)

Le tecnologie esponenziali cambieranno il modo di vivere la nostra quotidianità e le professioni da qui ai prossimi 5 anni. Tutto sarà modificato da un rapporto diverso e più interattivo proprio con la tecnologia. La sfida del futuro? Come utilizzare in maniera positiva questo rapidissimo cambiamento. Una sfida su cui siamo chiamati ad una riflessione.

I protagonisti

All'Auditorium di Roma Alessandro Andreucci (Roma), Vittoria Batavia (Torino), Riccardo Camarda (Bolzano Vicentino – VI), Benedetta Carotti (Jesi - AN), Mara Castiglioni (Busto Arsizio - VA), Antonio Di Pietro (Bari), Giulia Leo (Bari), Jerald Andrè Moscoso Carreno (Perugia), Maria Gabriella Nanna (Casamassima – BA), Morr Ndiaye (Licata – AG), Sara Tomasi (Trento) presenteranno le loro idee, percezioni e visioni. Quali, ad esempio, i pilastri della nuova società, i linguaggi con cui creare nuove relazioni, e che struttura avranno queste relazioni?

La selezione dei ragazzi? Non siamo stati condizionati dal dover fare una scelta di genere. Abbiamo trattato in modo imparziale e neutrale le idee. Tra le centinaia di proposte, arrivare a 12 è stata molto dura. In molti casi sono stati i dettagli a fare la differenza.

L'alfabeto della semplicità - Alessandro Andreucci. Studio e sport: questa l’accoppiata vincente per Alessandro su cui fondare il proprio diventare adulto. Lo studio come finestra sul mondo e lo sport per allenarsi ad affrontare le difficoltà. Alessandro ha voglia di crescere e di confrontarsi con gli altri su come farlo.

Writing my own ending - Vittoria Batavia. All’ultimo anno di liceo classico, Vittoria ha voglia di condividere la sua esperienza e “fare la differenza” per scardinare il pregiudizio sulle malattie mentali.

TEDx piace perché è un format libero, è un luogo per poter ascoltare delle persone che si mettono in gioco perché credono che le proprie idee meritino di essere diffuse.

La Profezia dell’adolescenza - Riccardo Camarda. Figlio di musicisti, Riccardo è cresciuto circondato dall’arte nelle sue diverse forme, anche quella della retorica, con quale prova a comunicare la visione del futuro da parte di un adolescente.

Percezione e marketing – come il colore influenza l’economia - Benedetta Carotti - Studentessa al liceo classico, Benedetta è un’appassionata anche di altre forme di linguaggio, come la fotografia e la grafica.

Non è un evento organizzato solo dal team di TEDxRoma, ma da diverse team di città italiane che hanno lavorato all'evento per 6 mesi. Un evento per i giovani, promosso dalla community TEDx italiana in maniera coesa e in collaborazione con il MIUR.

The lack of empathy is destroying our society - Mara Castiglioni. Mara ama viaggiare per conoscere persone nuove, ma è una ragazza piena di passioni: dallo sport, all’arte, alla musica e alla scienza, dovunque ci sia qualcosa da imparare, lei ci mette il naso.

Il linguaggio emozionale - Antonio Di Pietro. Antonio scrive poesie in rima perché danno ritmo alla vita e pratica clownterapia perché gli dà emozioni fortissime tutte insieme. Un concentrato di entusiasmo e di gioia di vivere che vuole trasmettere agli altri.

Why Women Are The ABC Of The Future - Giulia Leo. Nonostante la timidezza e le figuracce sempre in agguato, Giulia ama viaggiare zaino in spalla in esplorazione del mondo, senza dimenticare un libro in inglese a farle compagnia.

L’andamento travolgente delle emoji - Rachele Matteucci. Rachele studia al liceo classico, ama la poesia e l’italiano ed è preoccupata di come l’era della comunicazione digitale possa impoverire l’uso della lingua.

No al pregiudizio musicale - Jerald Andrè Moscoso Carreno. Jerald è al quinto del corso di Meccanica dell’ITTS di Perugia dove studia. La musica è la colonna sonora della sua vita, sia perché la suona che perché non smette mai di ascoltarla.

Gravity as a way to communicate - Maria Gabriella Nanna. Maria Gabriella ha lo sguardo sempre all’insù: la sua passione è l’astronomia e il suo sogno è diventare astronauta, perché crede che il futuro dell’uomo sia tra le stelle.

Una spinta al futuro - Morr Ndiaye - Morr viene da lontano, dal Gambia. Arriva in Italia nel 2017, dopo aver attraversato l’Africa. Ora vive in Sicilia in un centro di seconda accoglienza e studia alla scuola alberghiera. Della sua esperienza dice. “Ho capito che il passato non si può cancellare e che il futuro non si può né cancellare né prevedere. L’unica nostra possibilità per renderlo migliore è quella di aiutarci nel presente”.

Il tempo e la sua assenza - Sara Tomasi. Sara ha tre desideri: che ogni giorno durasse 48 ore, che la dislessia non esistesse e che le lezioni a scuola durassero solo sei ore! Ma Sara sa anche che i suoi sono desideri irrealizzabili e quindi sta trovando un modo per farsi bastare le 24 ore e raggiungere i suoi obiettivi.

A Roma

Quello di Roma il terzo appuntamento del TEDxYouth previsto dall’accordo triennale tra TEDx e MIUR e realizzato da un team di Organizer TEDx italiani provenienti da diverse città che insieme e dopo mesi di lavoro hanno selezionato, tra centinaia di candidature provenienti dagli istituti scolastici di II grado, statali e paritari di tutta Italia.

TEDxYouth

TEDxYouth è la formula dedicata ai giovani che rientra nel novero della TED Conference, conferenza dedicata alla «condivisione di idee che meritano di essere diffuse» che avviene con appuntamento annuale in cui «thinkers» famosi in tutto il mondo sono invitati a condividere le loro conoscenze e passioni.

TEDxYouth@Roma quest'anno per la prima volta vede il supporto di tutti i TEDx Italiani, ma nello specifico si è dotato di un team, costituito dai curators di eventi TEDx provenienti da tutta Italia, che forniscono il loro supporto per la diffusione capillare dell’iniziativa sull’intero territorio nazionale e sono parte dell'organizzazione dell'intera manifestazione del prossimo 23 Febbraio.

Che cosa è successo a Bologna

L’evento è stato già accolto nelle precedenti due edizioni a Bologna, registrando nei due anni più di 900 video candidature di studenti provenienti da tutta Italia. Per i ragazzi selezionati ad essere speakers, l’evento è stata un’esperienza unica che “cambia la vita”, come ha raccontato Cesare de Cal, uno dei giovani speaker che ad oggi ha già preso parte a diverse competizioni internazionali di programmazione e il cui TEDx-Talk è stato visualizzato circa 73.000 volte con view da tutto il mondo.

Eventi non profit. I TEDx sono eventi non profit, organizzati da volontari animati dall’amore per la loro «Comunità» e per le «Idee che meritano di essere condivise».