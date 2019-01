Share on Google plus

Share on Google plus

Apple

Da quando Apple ha lanciato l'App Store, nel 2008, gli sviluppatori di applicazioni hanno incassato 120 miliardi di dollari. Un quarto dei quali solo negli ultimi 12 mesi. Lo afferma il gruppo di Cupertino in occasione della nuova edizione dell'Entrepreneur Camp, un progetto di formazione destinato a 11 creatrici di app. Per due settimane, le partecipanti lavoreranno con esperti e ingegneri di Apple in sessioni concentrate su design, tecnologia e marketing.

Amazon

Il sistema di riconoscimento facciale di Amazon ha dei “pregiudizi”: identifica con maggiore difficoltà i volti femminili rispetto a quelli maschili e quelli di colore rispetto a quelli bianchi. Lo afferma una ricerca del MIT dell'Università di Toronto. Il sistema di Amazon, Rekognition, è stato in grado di azzeccare tutte le corrispondenze quando ha analizzato i volti di uomini bianchi. Commetteva l'1,3% di errore in caso di uomini di colore.

Microsoft

Poste Italiane amplia la collaborazione con Microsoft a supporto del proprio piano di Digital Transformation, sia in ambito retail che business, e adotta la piattaforma cloud di customer relationship management (CRM) di Microsoft con l'obiettivo di far evolvere la customer experience.

Facebook

"Tra WhatsApp e Messenger le persone mandano oltre 100 miliardi di messaggi ogni giorno". Lo ha reso noto Laura Bononcini, Responsabile Relazioni Istituzionali per il Sud Europa di Facebook, durante un'audizione alla Camera sul 5G e la gestione dei Big data.

Samsung

Samsung ha annunciato che a partire dalla prima metà del 2019 inizierà a sostituire con carta e materiali riciclati la plastica usata attualmente per l'imballaggio dei suoi prodotti, dagli smartphone agli elettrodomestici. La mossa mette la compagnia sulla scia di Apple, da tempo in prima linea nell'uso di materiali sostenibili, nel riciclo e anche nell'alimentazione delle proprie attività con energie pulite.

In agenda oggi

YOUTUBE ADS - Alle 12, presso la sede di Google in via Confalonieri 4 a Milano, appuntamento con la presentazione della YouTube Ads Leaderboard italiana del 2018: la classifica annuale degli spot più popolari di YouTube.

Wake up innovators. Doxa e Connexia ospitano il primo appuntamento 2019 di Wake up innovators, ciclo di incontri mensili dedicato a cultura digitale, scienza, innovazione, comunicazione disruptive. Appuntamento alla sede di Doxa in via Panizza 7 a Milano alle 8.30 con le colazioni all’insegna dell’innovazione e con il talk “Sulla Morte di Seth Godin. Le sfide e il Futuro del Marketing nella Platform Economy”.

Le notizie che forse ieri ti sei perso

Suggerimenti pratici per usare le YouTube Stories nella tua strategia

Alcune tattiche che i marketer hanno bisogno di conoscere sulle YouTube Stories

Il piano di Zuckerberg | L’Ue chiede a Facebook un incontro urgente

La Data Protection Commission vuole vederci chiaro sulle implicazioni per la privacy che comporterebbe l'integrazione di Instagram, WhatsApp e Messenger

Olivetti si allea con SumUp per digitalizzare i sistemi di pagamento

Grazie alla partnership il Gruppo italiano offrirà sistemi di cassa integrati con la soluzione tecnologica della società fintech britannica

Apple deve risolvere un problema con iOS, FaceTime ha un bug. E ci spia

E' possibile ascoltare la persona che si sta chiamando su FaceTime anche se questa non ha ancora risposto o non ha alcuna intenzione di rispondere

Kris, paralizzato dal collo in giù, può di nuovo muovere le braccia grazie alle cellule staminali

La procedura sperimentale non garantiva un pieno successo ma ha funzionato alla grande