Huawei

Anche Vodafone ha deciso di sospendere l'acquisto di componenti realizzati da Huawei per le sue reti di telecomunicazione 5G. Vodafone ha fatto sapere che l’interruzione riguarderà solo le strumentazioni per la rete 5G, mentre continuerà a collaborare con la società cinese per altre tecnologie. L'annuncio segna l'ultima battuta d'arresto per Huawei mentre crescono i timori sui possibili rischi per la sicurezza delle apparecchiature di telecomunicazione. Diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Giappone, Australia e Nuova Zelanda, hanno già vietato a Huawei di fornire sistemi per le loro reti nazionali.

Intel

Il colosso dei microprocessori Intel ha chiuso il quarto trimestre fiscale con un fatturato di 18,7 miliardi, in crescita del 9% sullo stesso periodo dell’anno passato. L’azienda ha chiuso così un anno record, con un fatturato che tocca i 70,8 miliardi facendo segnare un +13% sull’anno precedente.

Apple

I prossimi AirPods avranno Siri a bordo. Gli auricolari senza fili di Apple consentiranno di usare i comandi vocali con l'assistente virtuale a mani libere, senza dover parlare all'iPhone. A rivelarlo lo sviluppatore Guilherme Rambo, collaboratore del sito 9to5Mac.

Eni

Eni e Adnoc hanno firmato un accordo (Share Purchase Agreement) che consente ad Eni di acquisire da Adnoc la quota del 20% della società Adnoc Refining. Alla firma dell’accordo erano presenti Sua Altezza lo Sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Principe della Corona di Abu Dhabi e Vice Comandante Supremo delle forze Armate degli Emirati Arabi Uniti, e Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio italiano. L’accordo è stato firmato da Sua Eccellenza Sultan Ahmed Al Jaber, ministro di Stato degli Emirati Arabi Uniti e amministratore delegato di Adnoc, e da Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni.

Klimahouse Startup Award 2019

È Tante Lotte Design, startup di Innsbruck (nella foto il team), la vincitrice del Klimahouse Startup Award 2019. Il suo prodotto Whisperwool (pannelli acustici realizzati riciclando la lana delle pecore tirolesi) ha convinto la giuria del premio superando, nella finale tenutasi venerdì 25 gennaio a NOI Techpark, l’altoatesina Caemate che ha inventato WeStatix, software web-based per calcoli strutturali in cantiere, e Mas Roof, azienda di Oderzo ora presente (come la seconda classificata) con una sua sede nell’incubatore di NOI Techpark che realizza tetti composti da pannelli fotovoltaici.

In agenda oggi

PROTEZIONE DEI DATI - Oggi si celebra la Giornata della Protezione dei Dati, istituita nel 2006 nella stessa data in cui la convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei dati, nota come “Convenzione 108”, è stata aperta alla firma nel 1981. Oltre 50 paesi in tutto il mondo hanno già firmato la Convenzione, che definisce i principi chiave in materia di protezione dei dati personali.

Talks on Tomorrow. Nuovo appuntamento con Talks on Tomorrow, ciclo di eventi organizzato da H-Farm con la Repubblica per esplorare il rapporto tra tecnologia e società. Alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in viale Pasubio 5 a Milano (alle 18) si parla di Il design tra intelligenza umana e intelligenza artificiale con Valeria Palermi, direttore di D - la Repubblica, Massimo Banzi, cofondatore e presidente di Arduino, curatore di Maker Faire Rome, Giulio Iacchetti, industrial designer vincitore di due Compassi d’oro, Fabrizio Longo, direttore Audi Italia, Stefano Maffei, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, responsabile scientifico di Polifactory - Politecnico di Milano e direttore del Master in Service Design - Politecnico di Milano.