Soros

Il miliardario ungherese naturalizzato americano George Soros è stato incoronato l'uomo dell'anno dal Financial Times "per i valori che rappresenta". Ha spiegato il quotidiano britannico che "Soros è stato nominato uomo dell'anno per motivazioni che di discostano dal classico metro di giudizio applicato nella scelta dei personaggi emblematici di un anno. Stavolta abbiamo scelto per i valori che rappresenta. E' il portabandiera della democrazia liberale e della società aperta".

Elon Musk

Elon Musk ha svelato il tunnel sotto Los Angeles. L'imprenditore miliardario martedì sera ha chiamato alcuni reporter invitandoli per mostrare e sperimentare il primo segmento (lungo 1,83 km) realizzato dalla Boring Company.

Twitter

Twitter permetterà agli utenti di tornare all'ordine cronologico dei cinguettii. A partire da questa settimana, ha spiegato la società, "troveranno una nuova icona a forma di stella nella parte superiore della timeline, che permetterà di visualizzare i tweet più recenti. Con la nuova impostazione si potranno vedere i tweet più popolari anche successivamente". La novità sbarca prima sulla piattaforma iOS (il sistema operativo per dispositivi mobili di Apple), in seguito arriverà su Android.

Huawei

Un terzo cittadino canadese è stato arrestato in Cina. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Ottawa, senza fare collegamenti con le tensioni con Pechino in seguito all'arresto della figlia del fondatore di Huawei, Meng Wanzhou. I funzionari consolari sono in contatto con i familiari del terzo arrestato, di cui non è stata resa nota l'identità.

Fortnite

Alfonso Ribeiro, famoso per aver interpretato il cugino di Will Smith in Willy il principe di Bel Air, ha accusato Epic Games, la casa che sviluppa il popolare videogioco Fortnite, di aver copiato la sua Carlton dance, un curioso passo di danza uscito dai confini della serie per diventare virale negli ultimi anni. Fortnite è famoso anche per i balletti con cui i personaggi festeggiano le loro vittorie.



In agenda oggi

YOUTH VILLAGE - Alle 9.30, il Complesso Universitario Federico II di S. Giovanni a Teduccio, ospita la presentazione della seconda tappa di Youth Village 2018, prodotta da Knowledge for Business in collaborazione con Regione Campania e co-organizzata da Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Campania NewSteel e Sviluppo Campania. La manifestazione avrà un focus specifico su giovani e imprese innovative.

Le notizie che forse ieri ti sei perso

Facebook avrebbe dato a Netflix e Apple accesso ai messaggi privati, secondo il New York Times

Le inchieste giornalistiche hanno portato alla luce partnership personalizzate di Facebook con tutte le big del tech, anche a scapito della privacy

Zuckerberg è il super Paperone che ha perso più soldi nel 2018

Mark Zuckerberg ha perso più soldi nel 2018 di qualsiasi altro miliardario al mondo: le sue perdite per l'anno sono stimate in 19 miliardi di dollari

Abbiamo visitato la mostra su Victor Papanek al Vitra Design Museum

Vi raccontiamo la mostra su Victor Papanek, un viaggio retrospettivo e stimolante sulle idee di uno dei pionieri del "design consapevole"

10 consigli per disintossicarsi dalla tecnologia a Natale (e sopravvivere)

Staccarsi da smartphone e tablet non è semplice, neppure a Natale! Ci sono però ottimi strumenti in grado di aiutarci a superare le feste senza internet

Round da 800 mila euro per Metis Precision Medicine, la startup dei farmaci anti cancro

Nuovo aumento di capitale per Metis Precisione Medicine. A sottoscriverlo il Club degli Investitori e Italian Angels for Biotech (IAB)

Breve guida ai regali di Natale per gli amanti del design della creatività

Idee, proposte, ispirazioni per regali di natale che stupiscano chi li riceve, dal design per la casa ai giochi per stimolare la creatività dei bambini

Più emozioni (la nostalgia funziona), meno stress e altri consigli per i Babbo Natale 2.0

Dall'Intelligenza Artificiale di Ghost Writer qualche consiglio utile per massimizzare le vendite (soprattutto online) durante il periodo natalizio

Come usare Instagram (e spiccare il volo) per il Marketing Turistico

Il marketing turistico è in trasformazione e grazie a Instagram può essere ancora più semplice migliorare la reputazione delle destinazioni

La startup che trasforma la popolarità Facebook in sconti. Worldz

L'algoritmo di Worldz calcola la popolarità Facebook di un utente che, condividendo il prodotto sul proprio profilo, ottiene uno sconto fino al 30%

Annalisa Rosso è il nuovo direttore responsabile di Icon Design

Da gennaio Annalisa Rosso sarà il nuovo direttore responsabile di Icon Design (Gruppo Mondadori). Maria Cristina Didero assumerà il ruolo di editor-at-large