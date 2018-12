Share on Google plus

C’è chi sotto l’albero di Natale vuole trovare l'oggetto dei desideri, che si tratti di un libro o l’ultimo modello di smartphone (33%), e c'è per chi (ed è il 46%) il regalo più bello è la possibilità di trascorrere il Natale in compagnia della famiglia o della persona amata. Non per tutti però è così semplice: per lavoro, studio o contingenze della vita sono migliaia gli italiani che vivono lontano da casa.

Tanta voglia di casa

Ad accomunare il 70% dei nostri connazionali che vivono lontano è la voglia di tornare a casa almeno a Natale. Non importa da dove si parta, quante ore di volo si debbano affrontare, per quanto tempo si possa rimanere: l’importante è ritrovare il calore di casa, la tombolata improvvisata, il profumo di biscotti appena sfornati. E' quanto risulta da un sondaggio realizzato in Italia da Volagratis.com tra 2.000 persone (nel periodo 18/05/2018 - 29/05/2018, l'analisi prende in considerazione le prenotazioni nel periodo compreso tra il 17 e il 24 dicembre 2018).

Verso la Sicilia

Volagratis.com ha analizzato i flussi degli italiani in viaggio per tornare a casa nei giorni subito precedenti al Natale. Oltre il 50% dei viaggiatori che ha effettuato prenotazioni verso l’Italia si sposta all’interno degli stessi confini nazionali: tra gli aeroporti presi d’assalto per i rientri spicca quello di Catania, con un quarto degli sbarchi nazionali, seguito da quelli di Milano (15%) e Roma (12%). Al quarto posto ritroviamo la Sicilia con Palermo (8%), mentre a chiudere la “Top 5” c’è Napoli (5%). Tra le rotte più gettonate si confermano quelle verso la Sicilia: Milano-Catania (23%) e Milano-Palermo (10%).

Dalla Gran Bretagna

Guardando invece i rientri dall’estero, sono soprattutto i fuori sede in Gran Bretagna ad avere bisogno di ritrovare il calore casalingo e il clima mediterraneo (20%), seguiti dagli italiani che si trovano in Spagna (13%) e Germania (10%). Il 9% degli italiani che si preparano per il rientro imbarcherà invece in Francia, mentre l’8% da un aeroporto dei Paesi Bassi.