Ninja Morning, il buongiorno di lunedì 8 ottobre 2018

Apple

Apple offrirà 2 mila sessioni gratuite di coding, almeno una sessione gratuita ogni giorno in ogni Apple Store del Vecchio Continente, durante la Eu Code Week, la Settimana Europea della Programmazione, in programma dal 6 al 21 ottobre. A comunicarlo la società di Cupertino, che includerà nell’iniziativa sessioni di coding aperte a tutti, progettate secondo diversi livelli di competenza e con l’obiettivo di aiutare ad imparare a programmare.

Tim Cook. “Il coding è una competenza fondamentale che dà alle persone di tutte le età la possibilità di creare e condividere le proprie idee con il mondo – ha dichiarato il CEO di Apple Tim Cook – Apple crede da tempo che il codice sia il linguaggio del futuro e abbiamo creato una serie di strumenti per renderlo divertente e accessibile a tutti. Siamo entusiasti di offrire migliaia di sessioni negli store Apple per la EU Code Week, e non vediamo l’ora di condividere il nostro amore per la programmazione con giovani e insegnanti in tutta Europa”.

Spotify

Spotify compie 10 anni: la piattaforma è stata lanciata in Svezia il 10 ottobre del 2008 da Daniel Ek e Martin Lorentzon. Oltre alla comodità di accedere ad una infinita libreria musicale in mobilità e cimentarsi nelle playlist, Spotify ha aperto il grande dibattito sul giusto compenso agli artisti, con polemiche e defezioni come quella, strenua, di Prince fino a che è stato in vita. La società in realtà è nata nel 2006 a Stoccolma, la piattaforma viene messa a punto e lanciata due anni dopo. Negli Stati Uniti è arrivata nel 2011, in Italia nel 2013.

Amazon

L’innovazione della robotica è la sfida con la quale si confronteranno gli studenti di ingegneria dell’Università di Roma Tor Vergata, grazie all’Amazon Innovation Award 2018. Presentato ieri a Roma, dopo le tappe ai Politecnici di Milano e Torino, è il premio istituito dal colosso americano dell’e-commerce per incoraggiare gli studenti universitari a formulare progetti innovativi per migliorare la consegna dei prodotti acquistati online. In palio un viaggio premio alla sede centrale di Seattle nel 2019.

Facebook

Facebook trasmetterà in diretta le partite della Coppa Libertadores, l’equivalente sudamericano della Uefa Champions League, a partire dal 2019. Lo ha annunciato il social network che ha firmato un accordo quadriennale con la Confederazione calcistica sudamericana. L’accordo prevede la trasmissione esclusiva di 27 partite giocate il giovedì in dieci paesi sudamericani fino ai quarti di finale. Facebook trasmetterà anche 19 partite il martedì e il mercoledì, tranne che in Brasile, fino alla finale, ma le partite giocate in quei giorni saranno disponibili anche sui canali della pay-TV.

Instagram

Instagram potrebbe lanciare una nuova funzione: condividere con Facebook la cronologia delle posizioni. Cioè far sapere in automatico al social network le coordinate GPS raccolte, sia quando si indica il luogo di un post sia quando non si utilizza l’app. Facebook potrà così avere informazioni aggiuntive su aziende, ristoranti, città e quartieri visitati dagli utenti, per rivolgere loro annunci pubblicitari mirati. La nuova impostazione comparirebbe accanto ad altre simili nella sezione Privacy e Sicurezza di Instagram. Di norma la condivisione della cronologia sarebbe disattivata. Dovrebbe quindi essere l’utente a prestare esplicitamente il proprio consenso per dare il via libera. Un portavoce di Facebook ha spiegato a TechCrunch che si tratta ancora di un test.

Elon Musk

Dopo l’annuncio di voler privatizzare Tesla che gli è costato la carica di presidenza e una multa, Elon Musk è tornato su Twitter e ha attaccato la SEC, la Consob statunitense. “Voglio solo dire che la Shortseller Enrichment Commission sta facendo un lavoro incredibile”. Il fondatore trasforma con l’acronimo dell’ente (Securities and Exchange Commission) con “Shortseller Enrichment Commission”. Traducibile come “la Commissione che sta facendo arricchire gli shortseller”, cioè coloro che cercando di fare profitto in borsa scommettendo sui futuri ribassi di Tesla. Il mercato non apprezza: le azioni della compagnia hanno aperto con un calo del 5%. Non è la prima volta che Musk attacca chi “vende allo scoperto”.

Il patto con la SEC. Tesla ha appena siglato un accordo con la commissione americana per chiudere il caso delisting. L’imprenditore e la sua società sono stati multati con 40 milioni di dollari. Il primo per aver scritto su un social network un’informazione falsa (che i fondi per privatizzare Tesla fossero “garantiti”) e la seconda per non aver vigilato. L’intesa prevede anche una multa complessiva di 40 milioni di dollari e impone a Tesla un controllo preliminare sui tweet del suo fondatore. Un controllo che, visto l’ultimo cinguettio, non c’è stato.

The Big Hack Night

Duecento ragazzi e ragazze hanno partecipato al Parco del Museo di Capodimonte a The Big Hack – HackNight@Museum, maratona di sviluppo promossa da Regione Campania, organizzato da Maker Faire Rome – The European Edition e Sviluppo Campania, in collaborazione con il Museo di Capodimonte. 24 ore al computer per trovare una soluzione alle nove sfide della maratona di programmazione per dare vita ad applicazioni e progetti concreti in ambiti strategici e diversificati quali il monitoraggio energetico, la salvaguardia dell’ambiente, la gamification, georeferenziazione e soluzioni digitali che semplifichino la user experience di milioni di persone.

In agenda

LUNEDI’ 8 OTTOBRE – Fino al 12 ottobre in programma la Eu Code Week, la settimana europea della programmazione, un’iniziativa della Commissione Europea, che nasce dal basso e mira a portare la programmazione e l’alfabetizzazione digitale a tutti in modo divertente e coinvolgente.

