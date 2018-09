Share on Google plus

Share on Google plus

Il PrestaShop Day 2018, il 27 settembre a Milano presso TAG Calabiana, è un appuntamento imperdibile, sia per chi fa già parte di questa grande community, sia per chi si sta ancora approcciando al mondo dell’eCommerce.

PrestaShop Day, la terza edizione

Da 3 anni, PrestaShop Day riunisce per un giorno tutti i professionisti del settore eCommerce per aiutarli a creare e sviluppare il loro negozio online. Esperti di eCommerce e Influencer, eMerchants, imprenditori e startup, sviluppatori e designer, agenzie web, studenti, tutti trovano spazio in una giornata di conferenze con i leader mondiale dell’eCommerce, per conoscere le storie di successo dei Merchant, prendere parte ai workshop formativi, fare networking e lasciarsi ispirare.

Strategia e business planning, UX e UI, gestione logistica, fatturazioni e metodi di pagamento, analytics, scelta dell’hosting, SEO e social media marketing: questi sono solo alcuni degli aspetti che saranno affrontati in questa giornata interamente dedicata all’eCommerce.

>> Partecipa al PrestaShop Day 2018 GRATIS: iscriviti subito attraverso questo link!

Il tema di quest’anno è Crescere con PrestaShop

Il team di PrestaShop, insieme ai suoi esperti, partner e influencer, ci fornirà le migliori pratiche, testimonianze di commercianti, conferenze, workshop e incontri per far crescere o accelerare il nostro business.

Tra gli appuntamenti previsti dal fitto programma, segnaliamo la tavola rotonda di apertura sul futuro di PrestaShop, l’intervento di Michele Simone di PayPal su sfide e opportunità dell’eCommerce in Italia e quello di Francesca Mambretti di Facebook su come utilizzare il social network per vendere online.

Assolutamente da non perdere la tavola rotonda powered by Ninja Academy: Mobile e Social per l’eCommerce, moderata da Adele Savarese, Chief Content Officer di Ninja Academy e con Paolo Picazio (Facebook), Michele Simone (PayPal), Roberto Albanese (Cippest), Antonella Apicella (SEOChef).

Chiuderanno la giornata gli immancabili PrestaShop Awards, consegnati da PrestaShop e co-presentati dai Ninja per premiare i migliori progetti eCommerce italiani.

Partecipa gratis con lo sconto dedicato alla community Ninja

Se non vuoi perderti l’appuntamento dedicato al mondo dell’eCommerce e usufruire dei biglietti gratuiti riservati ai nostri lettori, iscriviti subito al PrestaShop Day 2018 attraverso questo link!

Che tu sia un imprenditore, un’agenzia, un developer o uno studente, il PrestaShop Day 2018 è l’evento ideale per trovare uno spazio d’incontro e di opportunità.