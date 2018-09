Nespresso lancia gli N-Point, corner automatici per l’acquisto del caffè

Send an email

Nespresso, leader globale nel settore del caffè porzionato, continua ad investire nell’accessibilità dei propri prodotti integrando l’offerta retail con il nuovo format degli N-Point. Grazie a questi corner automatici, i consumatori possono acquistare le loro capsule di caffè preferito presso i negozi MediaWorld.

N-Point

Nespresso rende ancora più facile l’acquisto del caffè e lancia un nuovo format, gli N-Point, pensato per essere posizionato all’interno dei negozi MediaWorld, dove il brand è già presente con le proprie macchine. Già attivi dalla fine di agosto in alcuni punti vendita selezionati, gli N-Point permettono di scegliere e ritirare le capsule di caffè in maniera pratica e veloce, e soprattutto di farlo contestualmente all’acquisto di una macchina Nespresso o allo shopping all’interno del proprio negozio MediaWorld di riferimento.

Terminale per il caffè

Il servizio presenta un sistema di acquisto semplice e intuitivo. I clienti possono selezionare sul terminale automatico degli N-Point i caffè che desiderano e pagare subito con carta di credito. Una volta mostrato lo scontrino presso il centro servizi dello store, è possibile ricevere la shopper Nespresso con l’ordine pronto e confezionato. Inoltre, anche per questo nuovo formato retail, Nespresso garantisce la presenza costante del proprio staff che, presso ogni N-Point, sarà a disposizione dei consumatori per accompagnarli nella scelta dei caffè e nella fruizione del terminale.

Un nuovo canale di vendita

Gli N-Point rappresentano dunque un nuovo canale di vendita che, pur garantendo la qualità e l’esclusività della coffee experience di Nespresso, consente una fruizione facile e veloce dei prodotti. Inoltre, questo formato si integra al network già esistente di oltre 63 tra Boutique e Boutique-in-Shop Nespresso. A ciò si aggiungono i canali digitali del brand – la piattaforma e-commerce, l’app e il call center – che, insieme ad una rete capillare di punti di ritiro, completano l’accessibilità e la reperibilità dei prodotti e dei servizi Nespresso.

Gli N-Point attivi sono 11 e sono distribuiti in selezionati negozi MediaWorld presenti in Lombardia, Piemonte, Veneto e Toscana. Per scoprire gli N-Point più vicini è possibile consultare il sito.