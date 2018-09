L’Apple Watch apre lo show di Cupertino. Poi i nuovi iPhone XS

Share on Google plus

Un’apertura in stile James Bond (video spettacolare) con una panoramica dell’Apple Park di Cupertino fin dentro allo Steve Jobs Theater: così è iniziato il keynote 2018 – Gather Round, l’Apple Special Event, l’appuntamento della Mela Morsicata (annuale) dove quest’anno erano attesi i successori di iPhone X e iPhone 8. E invece ad accendere lo spettacolo, lanciato da Tim Cook (ha detto che nel mondo ci sono 2 miliardi di dispositivi con il sistema operativo iOS), è stato l’Apple Watch, la quarta generazione dello smartwatch di Cupertino (non chiamatelo solo orologio, please), in arrivo sul mercato il 21 settembre in due versioni da 399 e 499 dollari. Ecco i dettagli.

Apple Watch Serie 4, fa anche l’elettrocardiogramma

Presentato da Jeff Williams, chief operating officer di Apple, l’Apple Watch 4^ generazione (lo smartwatch più venduto al mondo secondo Tim Cook) si presenta con un retro realizzato in vetro zaffiro, così da migliorare la ricezione dei dati. Il chip è il nuovo S4 con processore dual core a 64-bit e nuova GPU, due volte più veloce. Inoltre sono stati potenziati speaker, giroscopio, accelerometro: sotto il cofano c’è anche un sensore per il rilevamento del battito cardiaco (tra le nuove funzioni c’è la possibilità di effettuare misurazioni da elettrocardiogramma).

Nuovi sensori. Il nuovo smartwatch è anche dotato di un sensore in grado di rilevare e identificare le cadute degli utenti. In caso di rilevato pericolo avviserà immediatamente le autorità così da avere soccorsi immediati. Nel nuovo Apple Watch, in cui fa il suo debutto il Bluetooth 5.0, c’è una batteria potenziata (prevista una giornata di autonomia). “Un guardiano intelligente per la salute” e completamente ridisegnato” ha detto proprio Jeff Williams. Lo schermo è il 30% più grande: l’idea è quella di offrire a chi lo usa più informazioni e dettagli. Anche la nuova interfaccia è ridisegnata con nuove informazioni e servizi.

La frecciata a Facebook

Nel presentare il nuovo Apple Watch, Jeff Williams ha anche lanciato una frecciata a Facebook come in passato lo aveva fatto lo stesso Tim Cook. Dicendo che l’orologio smart è “il guardiano della vostra salute”, il direttore operativo ha garantito che i dati ad esso associati sono “protetti. Le vostre informazioni personali vi appartengono. Solo voi potete decidere chi e quando le può vedere. Punto”. Le informazioni personali sono “crittate nel dispositivo e nel cloud”, ha aggiunto.

E poi i nuovi iPhone

Dopo lo smartwatch, i nuovi iPhone XS con due versioni con display da 5.8 pollici e 6,5 pollici OLED super retina chiamato XS Max, fino ad ora la dimensione più grande per un melafonini (un pollice in più dell’iPhone 8 Plus).Tutto come da indiscrezioni dei giorni scorsi. Sconfessati invece i rumors che volevano lo stop al 3D Touch, che invece, oltre al Face ID e il notch lanciato con l’Iphon X. A bordo un chip A12 Bionic a 7 nanometri (presentato anche da Huawei all’ultimo Ifa di Berlino), una GPU quad core, PCU 6-fore con motore Neural Engine. Garantisce il 50% della velocità in più rispetto al modello precedente.

Doppia SIM. I nuovi iPhone XS e XS Max hanno una doppia SIM, caratteristica che potrebbe essere cruciale a livello internazionale visto che ora si potranno avere due numeri di telefono, entrambe funzionanti. La doppia SIM funziona con la tecnologia eSIM.

iPhone XR. Apple ha presentato anche un terzo nuovo iPhone: si chiama XR con schermo edge-to-edge da 6,1 pollici. Il display LCD “è il più avanzato tra gli smartphone” e per questo il gruppo l’ha nominato “Liquid Retina”. Il dispositivo è dotato di riconoscimento facciale.

I prezzi. Apple ha annunciato i prezzi dei tre nuovi iPhone. Il modello XS costa a partire da 999 dollari, tanto quanto il prezzo fissato lo scorso anno per il modello X (pensato per celebrare il decimo anniversario del dispositivo). Il modello XS Max ha un prezzo che parte da 1.099 dollari e la versione XR da 749 dollari. Nei primi due casi, gli smartphone saranno disponibili dal 21 settembre e nel terzo dal 26 ottobre.