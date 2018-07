Ninja Morning (Weekend), domenica 8 luglio

Share on Google plus

Apple

Il 10 luglio l‘App Store di Apple compie 10 anni. E’ stato lanciato il 10 luglio 2008, quando aveva in catalogo solo 500 applicazioni. Il negozio digitale di Cupertino ha rappresentato una svolta culturale per la fruizione di contenuti e ha generato una nuova economia, quelle della app e degli sviluppatori a cui l’azienda co-fondata da Steve Jobs in questi dieci anni di vita ha staccato un assegno di 100 miliardi di dollari. Attualmente l’App Store conta 500 milioni di visitatori a settimana.

Facebook

Facebook ha depositato due brevetti per le dirette video. Il primo consente di applicare filtri, come nelle foto, durante lo streaming, il secondo di aggiungere annotazioni sempre nel corso della diretta. Come riporta Mashable.com, i due brevetti – ssono stati depositati lo scorso anno ma resi pubblici solo nelle scorse ore. Nello specifico, nel primo brevetto viene descritto un processo per “levigare o ammorbidire l’aspetto della pelle in video o immagini in tempo reale”, come i filtri applicati ai selfie. Nel secondo viene descritta una funzionalità tipo didascalia: consente alla persona che sta facendo uno streaming di aggiungere note pre-impostate o promemoria da inserire durante la diretta.

Google

Yandex, il più grande motore di ricerca russo, ha incluso nei risultati di ricerca alcuni documenti privati del servizio Google Documents, dando involontariamente accesso agli utenti a dati personali e informazioni sensibili. Secondo l’Associeted Press, tra i file comparsi su Yandex ci sarebbero anche memorandum interni di una banca russa. Googleha spiegato che i motori di ricerca possono solo restituire documenti che sono stati deliberatamente resi pubblici dai propri autori. Ilya Grabovsky, un portavoce di Yandex, ha spiegato che nella sua ricerca c’erano solo file che non richiedevano login o password aggiungendo però che la stessa situazione si stava verificando anche in altri motori di ricerca.

In agenda nei prossimi 7 giorni

LUNEDI’ 9 LUGLIO –A Pavia il Collegio Borromeo ospita alle 20 8th Pavia Blockchain Meetup.

MARTEDI’ 10 LUGLIO – Palazzo dei Congressi, viale della Pittura 50 a Roma, ospita dalle 10 l‘Assemblea annuale ABI. Partecipano, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi; Ignazio Visco, governatore Banca d’Italia; Giovanni Tria, ministro dell’Economia. A seguire Consiglio e Comitato Esecutivo Abi.

Bologna. Dalle 16 a Bologna presso TIM Wcap in Via Oberdan 22, lo staff TIM WCAP Bologna è disponibile ad incontrare le startup interessate a candidarsi alla Call for Startups 2018 per conoscere il loro progetto e dare informazioni e supporto.

Pirateria. “Industria, consumi culturali e comportamenti illeciti” questo il titolo dell’indagine Fapav/Ipsos sulla pirateria audiovisiva in Italia. Appuntamento alle 14 alla Casa del Cinema, largo Marcello Mastroianni 1 a Roma.

GIOVEDI’ 12 LUGLIO – A Milano presentazione dei risultati dell’Energy Cybersecurity Report, redatto dall’Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano. Appuntamento alle 9.30 al Campus Bovisa

VENERDI’ 13 LUGLIO – Appuntamento dalle 9 presso l’Aula Magna dell’Università Iulm in Via Carlo Bo 1 a Milano con l’evento di Assocom Comunicare Domani, sul tema Cavalcare la trasformazione senza perdere il valore.

Le notizie che forse questa settimana ti sei perso

🤖 Google lancia un’app per misurare basata sull’AR (e batte Apple sul tempo)

Con Measure puntando la fotocamera del telefono sull’oggetto specificato, è possibile ottenere una lettura della distanza da un angolo all’altro

🕴Come Messenger e Whatsapp stanno cambiando il rapporto tra aziende e consumatori

Sempre più spesso comunichiamo con i brand su Messenger. Ecco i dati di un trend destinato a rafforzarsi che i marketer devono conoscere

🚗5 mila Tesla a settimana: Elon Musk centra l’obiettivo

Raggiunto il target di vendita della Model 3. Elon Musk scrive ai dipendenti: “Finalmente Tesla è una vera casa automobilistica”

🧠Facebook vuole Bloomsbury AI, startup di Intelligenza Artificiale

Nei piani della società di Zuckerberg la startup che ha sviluppato un sistema la comprensione del testo da parte delle macchine (utile in chiave fake news)

🕵Pantone espande la propria collezione con 203 nuovi colori

Pantone ha da poco introdotto nuove tonalità, formulate per essere utilizzare sul poliestere e rendere al massimo in fatto di brillantezza

😔Perché Wikipedia si è auto-oscurata in Italia

La popolare enciclopedia online si è bloccata per protestare contro la direttiva sul copyright che verrà votata il 5 luglio dal Parlamento Europeo

🛒Sta per arrivare il più grande Amazon Prime Day mai visto, durerà di più e sarà più conveniente

Nato come evento per promuovere l’iscrizione al programma dedicato Prime, Amazon Prime Day ha velocemente superato,il Black Friday e il Cyber Monday

🗼Apple celebra le città francesi con una serie di video girati con iPhone

La serie di video in bianco e nero di Apple accompagnati dalle sonorità hip hop di alcuni artisti emergenti francesi, raccontano l’anima di queste città

📺L’archivio delle Stories di Facebook è attivo anche in Italia

La funzione ti permetterà di salvare anche su Facebook le tue Stories allo scadere delle 24 ore, per poterle ricondividere nel news feed

🔎L’ultima opera di Christo che galleggia sul lago di Hyde Park a Londra

A due anni dal successo di The Floating Piers, Christo torna a misurarsi con un’opera galleggiante nel cuore di Londra sul lago di Hyde Park

📝Unilever apre le selezioni per il suo hackathon sulla crescita sostenibile

Tre challenge, tre città (Roma, Milano e Napoli) per la maratona di sviluppo di idee sul futuro di Unilever. Per partecipare c’è tempo fino al 18 settembre

💳Le nuove carte di credito in plastica riciclata di American Express parlano di sostenibilità

Grazie a una partnership con Parley for the Oceans, American Express ha iniziato a produrre carte di credito con rifiuti plastici provenienti dagli oceani

🏃Netflix lancia Ultra, un piano di abbonamento più costoso (ma in HDR)

Se finora il nuovo piano di abbonamento Ultra era stato mostrato solo ad alcuni utenti come test, sembra che ora Netflix sia in fase di rilascio per tutti

🔎Chi di storytelling ferisce di storytelling fallisce. La “lezione” di Mosaicoon

Dagli investimenti milionari al fallimento. Tutti gli errori che probabilmente hanno affossato la scaleup di Ugo Parodi Giusino (che adesso è in liquidazione). L’analisi del direttore Aldo Pecora

😥 Ascesa e declino di Mosaicoon, la (ex) startup che voleva fare la Sicilian Valley

La scaleup nata nel 2010 in Sicilia ha annunciato la chiusura dopo anni di successi economici e riconoscimenti importanti

😤 Facebook, un altro bug: avaria alla blacklist di 800 mila persone

Un bug ha sbloccato gli utenti bloccati in un periodo compreso tra il 29 maggio e il 5 giugno. Se sei stato violato ti arriva un pop-up

💭 Le altre Mosaicoon. Chi sono e cosa fanno le aziende che lavorano con i video nel mondo

Tutti dicono sia l’era dei video, ma Mosaicoon, pioniera nel suo genere, chiude i battenti. Ecco i competitor che hanno contribuito alla disfatta

💡 Wikipedia si riaccende, il Parlamento europeo vota contro la riforma del copyright

Ieri il voto e il no dell’UE alla nuova direttiva sul copyright, che lascia di fatto una situazione che secondo gli editori agevola solo i giganti del web

😤 L’algoritmo di Facebook censura per sbaglio la Dichiarazione di Indipendenza per incitazione all’odio

L’algoritmo di Facebook censura la Dichiarazione di Inidpendenza bollandola come hate speech. Il confine tra censura e libertà di parola si assottiglia

🎛 …E ora dall’Europa vogliono sapere che ne pensi dell’ora legale

Bruxelles lancia una consultazione pubblica sull’ora legale. A chiedere la revisione del cambio di lancette alcuni paesi del Nord Europa

🙏 Thailandia, così gli ingegneri di Elon Musk proveranno a salvare i ragazzi

L’AD di Tesla Elon Musk ha annunciato l’invio di una squadra di esperti di Space X e Boring Company per aiutare le squadre di soccorso

👁 Campus Party, al via la seconda edizione a Milano

5 aree tematiche su cui sfidarsi nel più grande geek camping del mondo

💔 Una stampante 3D produrrà nello spazio gli organi che useremo sulla Terra

Space X di Elon Musk porterà in orbita a febbraio sulla ISS il 3D BioFabrication Facility, stampante 3D progettata per la replica di organi e tessuti umani