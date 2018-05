Gucci promuove il suo nuovo profumo su Instagram con le spettacolari illustrazioni di 15 artiste

Send an email

L’olfatto è il più misterioso dei cinque sensi, sia perché è quello su cui abbiamo meno informazioni, sia perché è quello legato alla memoria e alle emozioni. Capace di metterci in collegamento con l’ambiente esterno, l’olfatto ci aiuta a percepire il mondo da lontano ma anche il nostro mondo interiore. Ecco perché, indovinare il profumo perfetto da regalare a qualcuno, è sempre così difficile.

Il profumo è probabilmente il più personale di tutti i prodotti di bellezza. Mentre un rossetto rosso sembra avere le stesse sfumature di colore su qualsiasi donna, la fragranza ha un odore diverso su ciascuno di noi, a seconda della chimica del proprio corpo. Avete preso in prestito dalla vostra amica un profumo che adorate tanto? Bene, su di voi non avrà mai lo stesso effetto.

Gucci, #AcquadiFiori fiorisce su Instagram

La nuova campagna di Gucci si basa proprio su questo concetto, essenziale il contributo di 15 artiste femminili per creare interpretazioni diverse della nuova fragranza del marchio, Gucci Bloom Acqua Di Fiori, il secondo ideato dal direttore creativo Alessandro Michele.

Il nuovo profumo include note di gelsomino, tuberosa e boccioli di cassis, un vero e proprio elisir, fresco e delicato, progettato per rievocare i sentimenti della giovinezza, dell’amicizia femminile e che invita alla riscoperta di sé stessi. È perfetto per le giovani donne, infatti è la prima grande campagna Gucci incentrata su Instagram, che ha reclutato talenti da tutto il mondo, tra cui Phoebe Collings-James, la tatuatrice francese Frances Cannon, Nouri Flayhan, l’italiana Emma Allegretti, la londinese Joy Miessi e la newyorkese Joana Avillez.

Le artiste hanno avuto massima libertà di interpretazione attraverso il loro stile, con illustrazioni che vanno dai disegni in bianco e nero ai fumetti colorati, anche se sono presenti elementi comuni, come la tonalità rosa pallido della bottiglia del profumo e il richiamo al verde. Ognuna di loro ha rappresentato cosa significa crescere, l’amicizia fra donne e la metamorfosi a cui ogni ragazza va incontro durante l’adolescenza, diventando così una donna, scoprendo la propria personalità, che negli anni, continuerà a definirsi, ad emergere.

Ecco una serie di illustrazioni disegnate e pubblicate sui canali social di Gucci:

Fee Greening

Il suo lavoro è ispirato all’arte medievale, gotica e fiamminga. Il progetto debutta proprio con lei e con le sue creature mitologiche che giocano tra le piante in erba fino a quando esse stesse non fioriscono.

Langley Fox Hemingway

Quest’artista ha già collaborato per Alice+Olivia, Louis Vuitton e Marc Jacobs. Per Gucci immagina una donna che scopre la bellezza selvaggia della vita abbracciando la natura e anche se stessa.

Langley Fox

Nei suoi disegni a matita fotorealistici, i boccioli di cassis rappresentano il tema della maturità della fragranza.

Joana Avillez

La sua idea è quella di rappresentare le caratteristiche del profumo e della sua boccetta in ogni personaggio eccentrico che va a disegnare, attraverso, per esempio, i colori del verde o del rosa.

Emma Allegretti

L’illustratrice italiana ci racconta, attraverso i suoi disegni, come sbocciare con la magia di una pozione, per trasformare una ragazza insicura in una donna indipendente e forte.

Phoebe Collings-James

L’artista racconta la storia della metamorfosi nella trasformazione in donna.

Coquelicot Mafille

L’artista francese, con l’ausilio dell’arte e della poesia, racconta tante storie, tutte diverse e con molteplici personaggi, lasciando a bocca aperta, chi guarda e chi legge.

Polly Nor

La giovane disegnatrice è diventata famosa su Instagram per le sue vignette, dove scruta quella parte segreta che ogni donna cerca di nascondere. Per Gucci ha creato una serie di disegni in cui sono rappresentate amiche che si scambiano i loro segreti e possono sentirsi, finalmente, se stesse, insieme.

Joy Miessi

Rappresenta sentimenti e pensieri intimi in elementi visivi riflettenti che combinano parole e immagini astratte.

Amber Vittoria

I suoi disegni sono dei veri e propri incontri con donne ispiratrici che imparano l’una dall’altra per tutta la vita, diventando più forti e consapevoli di se stesse.

Nouri Flayhan

Riflettendo le sue origini e il suo amore per il potere della natura e delle sue creature, l’illustratrice libanese esplora i temi del misticismo e il rapporto tra l’umanità e la natura.

Frances Wilks

Artista, grafica e direttore creativo, i suoi pezzi sono ispirati alle persone a lei care, in questa interpretazione ha attinto dalle sue esperienze, ricordi e viaggi del passato.

Alia Penner

Un estratto del lavoro di Rowan Blanchard, ispirato da un ritratto di Alia Penner, circondato da spruzzi di boccioli di cassis, una delle note del profumo Gucci.

Verena Smit

Ispirato ai disegni di botanica antica delle piante che sono ingredienti del profumo, immerge il tutto in un’atmosfera romantica, utilizzando la poesia.

Phannapast Taychamaythakool

L’artista trasmette l’idea di trasformazione dimostrando che non ti senti mai solo se riesci ad apprezzare tutto ciò che ti circonda, come il fiore protagonista delle sue opere, a cui non è mai piaciuta l’acqua ma dopo un acquazzone, lentamente ha cominciato a crescere e a capire il significato della primavera.

Una bellissima operazione accompagnata da una campagna marketing efficace mirata. Un’esplosione di arte, dove il centro di tutto è l’universo femminile e la bellezza di essere donna, in tutte le sue sfaccettature.