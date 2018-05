Ninja Morning (Weekend), il buongiorno di sabato 19 maggio 2018

Share on Google plus

Ad Apple pensano al Northern Virginia per la nuova sede, che darebbe lavoro a 20mila persone. La compagnia, riferisce il Washington Post, sta cercando uno spazio di oltre 350 mila metri quadrati, pari a circa i due terzi delle dimensioni del Pentagono. L’area è il doppio di quella richiesta da Amazon, che pure ha pianificato di costruire una seconda sede negli Usa. La Virginia non sarebbe però l’unico stato preso in considerazione da Apple: ci sarebbe anche il North Carolina. A dirlo è la stampa locale, secondo cui la Mela potrebbe stabilire la sede vicino alla Duke University. Secondo le indiscrezioni, il governatore Roy Cooper sarebbe al lavoro su un pacchetto di incentivi da offrire alla compagnia di Cupertino.

Amazon continua ad essere il fornitore numero uno al mondo di smart speaker. La società dichiara di aver spedito 4 milioni di dispositivi Echo a controllo vocale nel primo trimestre e rivendica il 43,6% del mercato mondiale.

Google cambierà le indicazioni visive di Chrome per i siti HTTPS a partire da settembre. Non apparirà più la scritta in verde Sicuro che appare nella barra degli indirizzi dell’attuale versione di Chrome.

Per il quarto anno consecutivo l’Italia non avanza nella digitalizzazione ma resta fanalino di coda in Europa sotto la media Ue. Nella misura dell’indice digitale europeo DESI per il 2018, si conferma infatti 25^ su 28, una posizione che mantiene invariata dalla creazione dell’indicatore nel 2015. “Segnale positivo”, spiega la Commissione Ue nel suo rapporto annuale, la crescita della copertura della banda larga veloce “in fase di recupero” dal 23° posto nel 2016 al 13° del 2017, mentre a spingere i progressi a livello nazionale sono stati l’integrazione delle tecnologie e i servizi pubblici digitali. Come negli anni scorsi, però, per Bruxelles, “la sfida principale è la carenza di competenze digitali”: nonostante quanto messo in atto dal governo italiano, “le misure sono ancora insufficienti.

È stato T4i Space tech for innovation (spin-off fondato nel 2014 dell’Università di Padova) ad aggiudicarsi, la scorsa settimana, la 12° edizione dell’Italian Master Startup Award 2018. Il premio, destinato alle giovani imprese hi-tech generate dalla ricerca accademica, è stato conferito in Unical, a Rende (Cosenza). Il riconoscimento promosso da PNICube dal 2007 premia le startup del “circuito” incubatori universitari che hanno evidenziato la migliore performance in termini di crescita e risultati sul mercato.

In agenda nei prossimi 7 giorni

SABATO 19 MAGGIO – Secondo e ultimo giorno al Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre (via Vito Volterra 60) con il Data Driven Innovation, conferenza sul mondo dei dati, in cui data scientist e addetti ai lavori spiegano come la cultura dei dati sta cambiando la nostra società e la nostra economia. L’appuntamento è organizzato con il contributo scientifico della Fondazione “Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei”, rientra nel calendario di appuntamenti di Aspettando Maker Faire Rome e del PID (Punto Impresa Digitale) della Camera di Commercio di Roma.

LUNEDI’ 21 MAGGIO – Microsoft House (viale Pasubio 21 a Milano) ospita Green Pride dell’Innovazione in Agricoltura. Economia circolare e riduzione dello spreco attraverso l’uso della tecnologia, appuntamento promosso dalla Fondazione UniVerde in collaborazione con Coldiretti Lombardia e Microsoft. Nel corso dell’evento verranno consegnati i primi riconoscimenti “Green Pride dell’Innovazione in Agricoltura 2018” a iniziative imprenditoriali innovative e presentati, inoltre, i dati dell’VIII Rapporto “Gli italiani e l’agricoltura”, realizzato da Fondazione UniVerde e IPR Marketing. I Green Pride, istituiti nel 2011, sono i riconoscimenti assegnati dalla Fondazione UniVerde allo scopo di valorizzare le innovative best practice italiane nel campo della green economy.

MARTEDI’ 22 MAGGIO – Alle 9 Artificial Intelligence for Augmented Human Experiences, incontro al Politecnico di Milano, (Aula Carassa e Dadda, edificio BL.28, Via Lambruschini 4, Campus Bovisa). Una strategia di marketing efficace si fonda sempre più sullo sviluppo e utilizzo di tecnologie e algoritmi in grado di rendere consistente e coerente la relazione marca – consumatore lungo tutto il customer journey. In questo quadro, il convegno vuole fornire risposte a queste domande: Perché l’AI rappresenta un’opportunità per l’ecosistema di marketing e comunicazione? Come può facilitare l’interazione con le marche e migliorare la user experience? Quali sono gli ambiti di applicazione del machine learning e quali gli effetti attesi? Quali capability e infrastrutture possono facilitare l’adozione da parte delle aziende di questa innovazione? Quali applicazioni di AI e di machine learning possiamo aspettarci in futuro da parte delle aziende?

La Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma ospita alle 10.30 la cerimonia finale del Premio Sapio – XVI edizione. Intervengono, tra gli altri, Maria Alberti Casellati, presidente del Senato, Alberto Dossi, presidente Gruppo Sapio. La premiazione è in programma nell’ambito di una manifestazione interamente dedicata alle ricercatrici e ai ricercatori: donne e uomini di valore che cambiano il mondo. La Cerimonia conclusiva, che vedrà la premiazione degli studiosi e delle ricerche più meritevoli tra le 184 candidate a questa edizione del Premio Sapio, sarà quindi un’importante occasione per dibattere sugli uomini e sulle donne che fanno grande la ricerca scientifica nel nostro Paese.

Fino al 24 maggio al Roma Convention Center La Nuvola appuntamento con la 29esima edizione di FORUM PA, manifestazione progettata e organizzata da FPA, società del gruppo Digital360. FORUM PA mette al centro di questa edizione la definizione di un “Libro bianco dell’innovazione” da consegnare al prossimo governo. In apertura la lectio magistralis di Stephen Goldsmith, tra i massimi esperti mondiali in materia di pubblica amministrazione e nuovi modelli di government, all’interno del convegno Quale PA per quale Paese? Un’altra riforma o un cambio di paradigma?, in programma il 22 maggio alle ore 9,30. A seguire, l’intervento del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’intervista di Luca Attias, CIO della Corte dei Conti, a Diego Piacentini, Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale.

MERCOLEDI’ 23 MAGGIO –Interact Congress è il principale evento di IAB Europe dedicato ad approfondire le migliori strategie e gli strumenti più innovativi del digital marketing, entrambi elementi oramai imprescindibili per differenziarsi in un mercato in continua evoluzione come quello della pubblicità digitale. Disrupt. Adapt. Reinvent è il claim dell’edizione di quest’anno in programma a Milano il 23 e 24 maggio presso SuperStudio Più, in Via Tortona 27. Il focus delle due giornate sarà sulle nuove tendenze della pubblicità online toccando argomenti come Mobile, video, programmatic, content creation e brand safety. Nel corso delle due giornate, spazio anche ai Mixx Awards, i premi dedicati alle campagna interattive in Europa, e ai Research Awards dedicati ai progetti di ricerca per lo sviluppo del digital advertising.

GIOVEDI’ 24 MAGGIO – A MiCo Milano Congressi appuntamento con la seconda edizione del Google Cloud Summit: imprenditori, business leader, partner e developers a confronto sulle frontiere del digitale e sul futuro del cloud.

Le notizie che forse questa settimana ti sei perso

👍 Il nuovo Ninja ha un animo ribelle, al femminile

Ecco chi sono le due donne-icona, scelte per accompagnare i grandi uomini illustrati sulla livrea dell’auto Ninja della Crazyrun

🎓 Tim Cook ricorda Steve Jobs nel discorso ai laureati: “Siate coraggiosi”

Tim Cook diventa Steve Jobs per un giorno e sprona i laureandi della Duke University a pensare in modo diverso dagli altri e non temere il futuro

⏱ Google, YouTube ora ci dice quando prenderci una pausa

Contro la dipendenza da smartphone, Google rende disponibile sulla piattaforma video la funzione Remind me to take a break

🥋Karate Kid (la serie) arriva su YouTube Red

Dopo 32 anni torna Karate Kid con la nuova serie Cobra Kai e YouTube RED inizia la sua concorrenza ufficiale a Netiflix e Hulu

🏪 Due nuovi negozi Amazon senza cassieri in arrivo anche a Chicago e a San Francisco

Amazon aprirà nuovi negozi senza pagamento alla cassa in altre città degli Stati Uniti dopo Seattle. La società ricerca manager per gli Amazon Go

💬 Facebook spiega ai ragazzi come navigare sul social in sicurezza

Il social network lancia Safety Youth, un portale-guida in 60 lingue con informazioni su come muoversi sulla piattaforma (privacy e pubblicazioni comprese)

☁️ Un solo servizio cloud per mail, Drive e Foto. Cos’è Google One

Google lancia un nuovo piano per l’archiviazione dei dati online (che sarà anche uno spazio condivisibile con la propria famiglia)

✏️ Cosa devi sapere sul GDPR, spiegato in cinque semplici punti

L’entrata in vigore della nuova normativa sulla raccolta e il trattamento dei dati è alle porte. Ecco l’essenziale da conoscere sul GDPR

😎 La navigazione in incognito arriva anche su YouTube

Se scegli questa modalità le attività della sessione su YouTube non vengono salvate. È come se ti fossi disconnesso senza esserlo. È un test, per ora

🤖 IronMan spiega l’intelligenza Artificiale su YouTube Red

Una serie di otto episodi in compagnia di esperti di intelligenza artificiale. A rendere la serie speciale, la voce narrante di Robert Downey Jr.

😱 Le sanzioni. Cosa rischi se non ti metti in regola con il GDPR

Il General Data Protection Regulation entra in vigore il 25 maggio: previste multe molto salate per chi non rispetta la legge

🔢 Data Driven Innovation, due giorni a Roma per gli stati generali dei dati

18 e 19 maggio l’Università Roma Tre ospita la due giorni dedicata all’analisi delle opportunità e delle criticità offerte dai dati. Attesi più di 130 speaker

🤕 Nessuna pietà per troll e fake. Le mosse a sorpresa di Facebook e Twitter

Facebook e Twitter hanno reso noti i numeri delle azioni per contrastare i profili fake e l’intervento dei troll sulle loro piattaforme

⏰ Anche Instagram ti dirà se passi troppo tempo sull’app

In arrivo sul social network delle foto Usage Insights, una nuova funzione che mostrerà agli utenti il tempo trascorso sull’applicazione

🗣 Mark Zuckerberg va a Bruxelles a spiegare cosa è successo con Cambridge Analytica

Il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani esprime soddisfazione

🔖 Che cosa sono gli Smart Data e come si distinguono dai Big Data

Come avviene la trasformazione dei Big Data in Smart Data, utili alle aziende e alla comunità. Gli algoritmi e il Data Scientist, il lavoro del futuro

🎶 Google lancia YouTube Music, un nuovo servizio di streaming

App ripensata, desktop progettato ad hoc, versione gratuita e premium: pronta a partire il 22 maggio la nuova piattaforma di YouTube

👓 7 miti da sfatare sull’entrata in vigore del GDPR

Frenesia da entrata in vigore del GDPR: tutti vogliono adeguarsi ma la confusione è molta. Ecco alcune precisazioni utili

🚅 È pronto il tunnel sotterraneo di Elon Musk a Los Angeles

Il “loop” di Musk sarà composto da pod elettrici, in grado di trasportare fino a 16 passeggeri per volta. Il primo tunnel di Los Angeles è pronto!

💡Il punto sul GDPR, le istituzioni e la PA (e quanto ci costerà)

Quale impatto avrà il GDPR (General data protection regulation) sulle piccole e medie imprese? Come rispondono le Pubbliche Amministrazioni?

💰PayPal compra iZettle per più di 2 miliardi

PayPal contrasta la crescita di Square con l’acquisizione di iZettle. Non è l’unica tra le big a fare shopping tra le startup europee