Creativi e felici? Ecco il libro con i segreti dei multipotenziali

Coniugare lavoro e passioni e cercare di essere felici. Per molti una chimera, più o meno un sogno impossibile. Meno di quello che si pensi. Prova a venirci in aiuto Diventa Chi Sei, il libro di Emilie Wapnick (nella foto sotto), blogger e artista canadese. Il testo, pubblicato per MGMT Edizioni, è appena arrivato in Italia. Nel resto del mondo è uscito con il titolo “How to Be Everything”, diventando un po’ il testo di riferimento per il movimento dei multipotenziali, le persone che hanno interessi anche lontani dal loro settore primario, dalla musica, alla scienza, fino alla letteratura.

In un certo verso, il mio è un libro anti-carriera. Invece di aiutare le persone a scegliere una sola opzione nel lavoro, apre a più percorsi da esplorare. In modo che ognuno possa costruire il proprio e avere una carriera e una vita multiformi (Emilie Wapnick)

Fuori da un ruolo specifico

Ai multipotenziali, l’autrice spiega come riconoscere le loro attitudini e trovare un impiego che gli consenta di sfruttare ogni aspetto della personalità. Proprio come lei che ha imparato a usare tutte le sue competenze, inventarsi un lavoro e diventare un’imprenditrice di successo. Se ho bisogno di un video per una campagna di marketing so farlo – ha spiegato – come posso riuscire a scrivere un articolo di impatto o a decifrare un contratto, essere un multipotenziale ha reso la mia vita più interessante. Il multipotenziale gode di una libertà che in fondo abbiamo tutti, ma sono pochi quelli che riescono a stare fuori da una categoria o da un ruolo specifico”.

Le domande giuste

Diventa Chi Sei è strutturato in due parti. Nella prima l’autrice traccia un identikit dei multipotenziali e aiuta i lettori a capire se il profilo corrisponde o meno al loro. Lo fa attraverso domande che ogni persona può fare per individuare il proprio elemento multipotenziale: Ti incuriosiscono materie afferenti a campi diversissimi tra loro? Perdi facilmente interesse in qualcosa una volta che la realizzi perfettamente? Ti piace allora passare a un’altra attività, del tutto distante dall’ultima in cui ti sei impegnato? Ti piace lavorare su progetti personali e professionali diversi mediamente in una settimana?

Gli orientamenti

Nella seconda parte spiega invece come coniugare le passioni e il lavoro. Gli strumenti chiave sono gli orientamenti. L’Hug Approach, tipico di chi combina i suoi interessi in più attività del suo lavoro o business, il Phoenix Approach, quello di chi decide di dedicare un numero di anni a un’attività, per poi ripartire con un nuovo business o lavoro. Oppure lo Slash Approach, di chi riesce a dare voce alle proprie anime diverse facendo lavori part-time o impegnandosi in più di un business. E l’Einstein Approach, quello di chi riesce ad avere un lavoro stabile che, tuttavia, gli offre abbastanza tempo libero ed energie per dedicarsi alle altre passioni della sua vita. Il libro prosegue, spiegando quali sono i super poteri dei multipotenziali, come la capacità di sintetizzare le idee, adattarsi, apprendere velocemente e fare networking.

Uscire dalla comfort zone

Il testo è dedicato a chi sceglie di uscire dalla propria Comfort Zone, per abbracciare le possibilità che la vita offre, non solo dal punto di vista lavorativo. A queste persone, l’autrice lancia un appello. “Quello che in fondo conta non è il traguardo, il lavoro dei sogni, ma la capacità di soddisfare i tre obiettivi fondamentali per la vita di ogni multipotenziale: la stabilità finanziaria, la varietà e il significato, che consentono di “far esplodere” il potenziale di ognuno. Il mio libro vuole aiutare chiunque a raggiungerli”.