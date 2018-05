Crazyrun 2018, la nuova avventura dei Ninja inizia da qui

Share on Google plus

Hai mai sognato di partecipare ad una gara automobilistica? Noi non ci avevamo mai pensato fino a che non abbiamo scoperto la Crazyrun!

Questo originale format, a metà tra la “gara più pazza del mondo” e “Burning Man”, non è una gara di velocità, ma di astuzia, in cui i team devono distinguersi anche per lo stile dell’auto e degli outfit. È un’avventura di due giorni che si svolgerà sabato 12 e domenica 13 maggio attraverso un percorso di regolarità a tappe tra Emilia Romagna e Toscana.

L’unica cosa che sappiamo sono il luogo e l’orario di partenza, il resto del percorso deve essere”scoperto”, a rischio di perdersi, checkpoint dopo checkpoint, sfida dopo sfida. Ci siamo muniti di vari strumenti, dagli smartphone alle classiche cartine, dai power bank alle torce.

La supercar e lo stile dei Ninja

Il primo passo è stato iscriverci, il secondo è scegliere un’auto e uno stile che rispecchi il modo di vivere dei Ninja. Terzo passo: vincere! Per arrivare al traguardo prima di tutti occorre un team di indomiti ribelli – i Ninja più valorosi – ma sopratutto una supercar. Ha risposto positivamente alla nostra chiamata Mercedes Benz Italia che metterà a nostra disposizione una Mercedes-AMG GT C Roadster che per l’occasione abbiamo personalizzato con il concept #NinjaRebels: un inno alle menti visionarie che hanno rivoluzionato lo status quo del business e che tuttora continuano ad ispirare pionieri ed innovatori (non perdere la nostra livrea che sarà svelata in anteprima sui nostri canali social). Per avere l’outfit perfetto avremo come partner tecnico di stile Bencivenga Alta Sartoria.

Per vincere abbiamo bisogno di voi!

Vincerà la gara il team che riuscirà con intelligenza e astuzia a decifrare indizi e risolvere enigmi che verranno rilasciati durante il percorso. Avremo dunque bisogno di tutto il supporto dei nostri lettori!

>>> Segui la nostra partenza a partire dalle 9:00 del 12 maggio in diretta sulla nostra pagina Facebook e poi su Instagram per aiutare il team #NinjaRebels a superare le varie sfide!

Novità Ninja in arrivo

In occasione della #Crazyrun6 Ninja Marketing svelerà un’importantissima novità: pronto ad indovinare prima degli altri di cosa si tratta?

Segui i nostri canali social in questi giorni, abbiamo pubblicato un video teaser della gara (che trovi all’inizio di quest’articolo) e alcune creatività legate al tema del viaggio. Hai già notato qualcosa?