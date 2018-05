Ninja Morning, il buongiorno di martedì 8 maggio 2018

Share on Google plus

Comcast

Per la prima volta, un gruppo spenderà più di Walt Disney in un parco a tema. A guidare il sorpasso sul colosso americano dell’intrattenimento è Comcast attraverso la sua divisione Universal Parks & Resorts. Quest’ultima, sotto il cappello di NBCUniversal, e i suoi partner cinesi hanno deciso di raddoppiare a 6,5 miliardi di dollari il loro investimento in un parco a tema a Pechino scommettendo su un boom di questo mercato in Cina. A darne notizia il Wall Street Journal.

Snapchat

Snap, la società madre di Snapchat, ha annunciato ieri l’adesione al Codice di condotta dell’UE per contrastare l’incitamento all’odio online illegale. E’ il settimo social media a sottoscrivere volontariamente l’impegno con la Commissione Ue per eliminare i messaggi illegali entro 24 ore, dopo Instagram e Google+ lo scorso gennaio, e i pionieri Facebook, Twitter, Youtube e Microsoft che avevano collaborato con Bruxelles alla stesura del codice a maggio 2016. “Il crescente numero di partecipanti dimostra che il Codice di condotta UE è un modo efficace per rendere Internet un luogo più sicuro” ha dichiarato la commissaria Ue alla giustizia Vera Jourova, sottolineando che “questo è particolarmente importante in quanto aiuterà a proteggere i più giovani che usano Snapchat”.

Nissan

Nissan ridurrà la produzione in Europa di autovetture con motori Diesel per concentrarsi sulle auto elettriche. Tra i costruttori auto giapponesi anche Toyota non prevede l’introduzione di nuovi modelli diesel, esclusi i camion, mentre la Subaru ha deciso l’uscita dal mercato delle auto a gasolio – non solo in Europa ma anche in Australia, a partire dal 2020. La Nissan intende raggiungere una proporzione di almeno il 50% di auto elettriche tra tutte le vetture immatricolate entro il 2025. A questo riguardo la casa nipponica sta aumentando i programmi di collaborazione con i partner Renault e Mitsubishi nel design, assieme ai progetti di ricerca e lo sviluppo.

Microsoft

Dopo l’F8, la conferenza degli sviluppatori di Facebook, è iniziata oggi pomeriggio ora italiana (fino al 9 maggio) Build 2018, annuale appuntamento che Microsoft dedica agli sviluppatori (presenti in 6 mila da 70 paesi) e in cui di solito si mostrano le novità su prodotti e servizi. La tre giorni si è aperta con il keynote del CEO Satya Nadella. Anche a Seattle, come a San José, al centro dell’attenzione privacy, diritti, GDPR. Senza citare mai lo scandalo Cambridge Analytica, Nadella ha affrontato il tema in modo, come dire, ‘sferzante’. “La privacy – ha detto – è un diritto umano, dobbiamo assicurarci che quando usiamo i dati controlliamo la situazione. Abbiamo la responsabilità di creare fiducia nella tecnologia. Abbiamo bisogno di principi che guidino le cose che facciamo e che condizioneranno il futuro”, ha aggiunto.

In agenda oggi

THE BRAND MUST GO ON – A Roma, nella nuova sede BNL di “Palazzo Europa”, dalle 9.30 alle 18.30 arriva “The Brand Must Go On“, evento che parla di conversation ed entertainment strategy attraverso gli occhi delle aziende. Una giornata di incontri e speech tra i protagonisti nel campo del media, degli universi narrativi e delle media company. #TBMGO è un format coideato da Plural e BNL – Gruppo Bnp Paribas, finalizzato alla diffusionedelle migliori case history nel campo del branded content ed entertainment. L’evento si chiuderà con una tavola rotonda moderata dal direttore di Ninja Marketing Aldo Pecora.

SEEDS&CHIPS – Fino al 10 maggio a Milano c’è Seeds&Chips, the Global Food Innovation Summit, appuntamento dedicato alla Food Innovation. Alle 11 interviene l’ex Segretario degli Stati Uniti d’America John Kerry con uno speech sugli impatti del sistema alimentare sul clima globale e sulle politiche sostenibili.

CIBUS – Oltre 3.100 aziende espositrici italiane, su una superficie di 135mila mq, 1.300 nuovi prodotti negli stand e 80mila operatori e buyer (circa il 20% dall’estero) attesi. Ha aperto ieri a Parma la 19^ edizione di Cibus, il Salone internazionale dell’alimentazione, inaugurato dal vice ministro alle Politiche Agricole e Alimentari, Andrea Olivero che chiuderà il 10 maggio.

