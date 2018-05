Vuoi diventare un’astronauta? Provaci con questa app approvata dalla NASA

Share on Google plus

Salire su uno shuttle e partire per un viaggio per lo spazio è un futuro che pian piano stiamo immaginando sempre più concreto: ma un’app che ti prepara come un vero astronauta, beh, questo sembra ancora poco verosimile.

Eppure Space Nation Navigator è oggi realtà: un’app mobile che allena gli aspiranti astronauti e che offre ad alcuni di loro la possibilità di vedere realizzato il loro sogno di raggiungere lo spazio.

L’app è stata realizzata da una startup finlandese, Space Nation, che ha in contemporanea lanciato il programma Space Nation Astronaut.

Space Nation ha firmato infatti un accordo Space Act con la NASA e ha sviluppato il contenuto dell’app con veri e propri addestratori di astronauti.

L’app è il primo passo di un programma di formazione per astronauti rivolto a un pubblico globale: ogni anno verrà scelto un candidato per andare nello spazio come astronauta.

Il programma Space Nation Astronaut rende dunque concreto e alla portata di chiunque abbia uno smartphone, il sogno universale di viaggiare e vivere nello spazio: indipendentemente dall’età, dalla nazionalità, dall’istruzione o dal background, chiunque nel mondo può svolgere la formazione destinata agli astronauti grazie semplicemente a un’app.

Space Nation Navigator è stata lanciata in tutto il mondo il 12 aprile, l’anniversario del primo volo spaziale dell’umanità nel 1961 e il lancio del primo Space Shuttle nel 1981.

Un programma completo per vivere nello spazio

L’interfaccia dell’app è divisa nello shop online e in tre sezioni principali, Base, Missions, Profile: in Base puoi trovare le curiosità, le informazioni e le lezioni correlate allo spazio da leggere o ascoltare come podcast. Grazie alla collaborazione con la NASA, l’app è in grado di attingere a un vasto database di conoscenze sulle missioni passate per fornire consigli veramente utili e pratici per la preparazione di un astronauta.

Nella parte Missions sono raccolti invece quiz, strumenti didattici e giochi, divisi per livelli da principiante a avanzato: i minigiochi non sono semplici come ci si aspetterebbe, ma, al contrario, sono vere e proprie missioni da compiere ispirate alla vita sullo spazio, dalla riparazione della navetta al cucinare un pasto senza gravità.

I diversi livelli permettono di guadagnare dei badge e dei premi, incluso la possibilità di vincere un viaggio per l’Islanda, dove vivere un’esperienza simile alla vita sullo spazio: l’isola ha infatti molti paesaggi e ambienti naturali che possono ricordare quelli ancora vergini della Luna.

Il co-fondatore e CCO di Space Nation, Mazdak Nassir, ha dichiarato riguardo al progetto:

“Space Nation Navigator e Space Nation Astronaut Program sono i primi strumenti di formazione per i civili pionieri dei futuri viaggi spaziali. L’orbita terrestre bassa è aperta agli affari, le aziende si stanno preparando a scavare miniere sugli asteroidi e a costruire hotel. Sempre più persone visiteranno lo spazio. Il prossimo passo nella nuova corsa spaziale richiederà una serie di abilità, abilità che Space Nation Navigator fornirà a chiunque nel mondo“.

Per ora, l’app è disponibile solo su dispositivi Android, ma arriverà presto anche una versione per iOS.