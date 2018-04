Ninja Morning (Weekend), il buongiorno di sabato 14 aprile 2018

Share on Google plus

Elon Musk

La società aerospaziale di Elon Musk SpaceX dovrebbe a breve arrivare a una valutazione di 24 miliardi di dollari, cifra che la renderebbe la terza più grande azienda non quotata degli Stati Uniti, dopo Uber e Airbnb. La nuova valutazione arriva grazie a una raccolta fondi di 500 milioni di dollari. SpaceX infatti ha bisogno di molto denaro per finanziare i suoi lanci e per riuscire a rendere reale il sogno di collegare le principali città del mondo con dei voli attraverso i suoi razzi. Secondo il presidente del gruppo, Gwynne Shotwell, questa possibilità futuristica potrebbe essere raggiunta nei prossimi dieci anni.

Elon Musk #2

Elon Musk ha detto ieri che la sua società Tesla non avrà bisogno di raccogliere fondi quest’anno perché avrà un flusso di cassa positivo e sarà redditizio nel terzo e nel quarto trimestre.

The Economist used to be boring, but smart with a wicked dry wit. Now it’s just boring (sigh). Tesla will be profitable & cash flow+ in Q3 & Q4, so obv no need to raise money. — Elon Musk (@elonmusk) April 13, 2018

Twitter

Dopo Apple anche Twitter ha sostituito l’emoji di un revolver con quella di una pistola ad acqua. Un’attenzione all’attualità dopo i tanti episodi che si sono verificati negli Stati Uniti, l’ultimo quello della sparatoria in una scuola in Florida, a Parkland, dove ci sono stati 7 morti e 14 feriti. La novità è arrivata con l’aggiornamento Twemoji 2.6. Le emoji, fa notare il tech magazine TechCrunch, hanno la capacità “di influenzare la cultura” e vengono visti come “una forma di comunicazione globale”.

Netflix

Netflix riferirà i guadagni del primo trimestre lunedì pomeriggio ma gli analisti prevedono una crescita fenomenale. Si aspettano un aumento del 40% delle vendite rispetto a un anno fa, il 60% in più di profitti rispetto a un anno fa e 7,5 milioni di abbonati in più rispetto al trimestre precedente. In borsa il titolo Netflix quest’anno è cresciuto di oltre il 60% e ha fatto meglio di Facebook, Apple, Amazon e Alphabet.

In agenda nei prossimi 7 giorni

SABATO 14 APRILE – Oggi e domani a Torino l’hackathon di Droidcon Italy, tra i principali appuntamenti dedicati al sistema operativo Android (in programma 19 e 20 aprile): un centinaio di giovani sviluppatori si sfideranno nel creare nuove applicazioni e idee innovative. L’hackathon è focalizzato sullo sviluppo di Android, con particolare attenzione a wearable, IoT, e Android Auto.

LUNEDI’ 16 APRILE – Alle 18 si apre alla Farnesina la prima edizione della Giornata della ricerca italiana nel mondo, iniziativa lanciata dal MIUR, d’intesa con il MAECI e il Ministero della Salute, realizzata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dai musei scientifici italiani di Napoli, Trento, Milano e Firenze, per promuovere e valorizzare il lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori e divulgare i risultati delle loro ricerche nel mondo.

MARTEDI’ 17 APRILE – Dal 17 al 22 aprile in calendario la 57^ edizione del Salone del Mobile di Milano, appuntamento internazionale dedicato al design e all’arredo. In programma anche Fuorisalone, serie di eventi distribuiti in diverse zone di Milano in concomitanza proprio col Salone Internazionale del Mobile.

MERCOLEDI’ 18 APRILE – Oggi e domani appuntamento con Programmatic Day presso l’Auditorium IULM di Milano (via Carlo Bo 7). In apertura le novità del mondo ad tech, della trasparenza e delle nuove frontiere del Programmatic Audio. Domani si parla di dati degli investimenti programmatici, evoluzione qualitativa dei formati e delle prospettive per Addressable TV e per l’Outdoor.

GIOVEDI’ 19 APRILE – Oggi e domani a Torino, presso Officine Grandi Riparazioni, appuntamento con Droidcon Italy.

Organizzata da Synesthesia, la due giorni di conferenze tecniche quest’anno sarà focalizzata sulle opportunità di business per

le aziende offerte dalla tecnologia Android. Attesi più di 60 speaker.

Dalle 9 alle 12 al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia in Via San Vittore 21 a Milano appuntamento con i Reputation Awards 2018 evento di Reputation Institute. Al centro dell’evento il ruolo che le aziende sono chiamate ad agire per competere nella Reputation Economy.

VENERDI’ 20 APRILE – University of Salerno ospita in Via Giovanni Paolo II 132 a Fisciano (Salerno) Startup Weekend Salerno: 54 ore di accelerazione per trasformare un’idea in un progetto di impresa.

