Ninja Morning, il buongiorno di giovedì 12 aprile

Secondo giorno a Washington per Mark Zuckerberg, che dopo il Senato ha testimoniato alla Camera sul caso Cambridge Analytica. “Credo che sia inevitabile la necessità di alcune regole, ma bisogna fare attenzione”ha detto Zuckerberg, che ha rivelato che anche i suoi dati sul social network sono stati fra quelli acquisiti da Cambridge Analytica. Rispondendo a domande, ha ammesso che la gran parte degli utenti del social network non utilizzano i controlli messi a disposizione dalla piattaforma per scegliere il livello di privacy per il proprio profilo.

Qualcomm

Qualcomm, uno dei più grandi produttori al mondo di processori per smartphone (e non solo), ha presentato ieri una nuova linea di chip realizzati su misura per le fotocamere intelligenti. La Vision Intelligence Platform è pensata per ottenere funzionalità AI, elaborazione delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione, stabilizzazione dell’immagine e capacità di visione del computer in più videocamere. I primi due chip della linea, QCS605 e QCS603, sono progettati per le telecamere Wi-Fi. Il 605 supporta video 4K a 60 fps e il 603 supporta video 4K a 30 fps.

Alipay

Banca Sella ha stretto un accordo tra la propria piattaforma di pagamenti online Gestpay e Alipay di Ant Financial (gruppo Alibaba). I possessori di un conto Alipay (il 99% dei turisti cinesi) potrà fare acquisti nei negozi o on-line attaverso Gestpay, diffusa in Italia e in oltre 20 Paesi. Il gruppo presieduto da Maurizio Sella fornirà inoltre un’interfaccia di programmazione (API) che consentirà lo strumento di open banking anche su terminali diversi dal POS.

Poste italiane

Poste Italiane e Intesa Sanpaolo hanno firmato un accordo quadro triennale per la distribuzione di specifici prodotti e servizi dei due Gruppi. Gli ambiti di collaborazione riguardano principalmente i mutui e i prestiti personali erogati da Intesa Sanpaolo e collocati tramite la rete degli Uffici Postali, i prodotti di wealth & asset management gestiti da Eurizon Capital per fornire ai clienti di Poste Italiane una più ampia offerta di prodotti e i servizi di pagamento compresi i bollettini postali tramite i canali fisici e remoti di Intesa Sanpaolo e Banca 52 incluse le ricariche PostePay.

Colvin

Colvin, startup spagnola che permette l’acquisto online di fiori, a poco più di un anno dalla nascita, arriva in Italia. L’eCommerce, fondato a Barcellona alla fine del 2016 da tre ex colleghi di Università (Sergi Bastardas, Andrés Cester e Marc Olmedillo Diaz), a poco più di un anno dalla sua costituzione ha già raccolto 3 milioni di euro di finanziamenti, di cui 2 milioni nel round chiuso lo scorso dicembre, a cui hanno partecipato Samaipata Ventures, fondo di venture capital spagnolo specializzato in investimenti seed, Mediaset, altri fondi internazionali e business angel. Ora Colvin allarga il proprio business all’estero e sceglie l’Italia come primo Paese per la sua espansione in Europa.

Le call

INVITALIA – C’è tempo fino alle ore 12 del 7 maggio per rispondere alla nuova call di FactorYmpresa Turismo, il programma promosso dal Ministero dei Beni culturali e gestito da Invitalia che offre servizi di tutoraggio e contributi economici alle imprese e agli aspiranti imprenditori della filiera turistica, con l’obiettivo di far crescere qualitativamente l’offerta e rendere l’Italia più competitiva sui mercati internazionali. La call permetterà di selezionare i 20 migliori progetti che parteciperanno all’Accelerethon del 17-18 maggio a Firenze e che si sfideranno sul tema della qualità e del tasso di innovazione del turismo nelle top destination italiane. Smart City, Mobilità e Accoglienza i temi sui quali verrà chiesto agli innovatori di lavorare per elaborare proposte in grado di creare valore in una prospettiva di business. Al termine dell’Accelerathon la giuria npremierà le 10 migliori startup con un sostegno finanziario: ciascuna di esse riceverà una somma di 10 mila euro da utilizzare per lo sviluppo del progetto imprenditoriale.

GREEN ALLEY AWARD 2018 – Il Green Alley Award nasce nel 2014 per volontà di Landbell Group con l’intento di voler valorizzare e incentivare il passaggio a una economia circolare. Talenti e startup hanno la possibilità di presentare i loro progetti innovativi. Entro il 1° luglio è possibile inviare online la richiesta di partecipazione al GAA 2018 tramite il sito www.green-alley-award.com. Il vincitore verrà proclamato durante la finale di ottobre a Berlino, in occasione della quale dovrà presentare il proprio progetto.

In agenda oggi

SEEDS&CHIPS – Alla Farnesina presentazione dell’edizione 2018 di Seeds&Chips – The Global Food Innovation Summit, appuntamento dedicato all’innovazione nella filiera agroalimentare in programma a Milano Congressi dal 7 al 10 maggio. I lavori saranno aperti dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Angelino Alfano, dal Sottosegretario alla presidenza della giunta della Regione Lombardia, Alan Rizzi e dal founder di Seeds&Chips, Marco Gualtieri.

PALAZZO INNOCAZIONE – A Salerno alle 17.00 apre ufficialmente le porte Palazzo Innovazione, nel suggestivo Complesso Monumentale di Santa Sofia (X secolo). Palazzo Innovazione è un nuovo modello di coworking e co-location dove l’innovazione genera connessione, valore e possibilità. Aperto a startup, aziende, acceleratori e investitori, favorisce il networking e la promozione di nuove sinergie e opportunità di business. Partecipa, tra gli altri, anche il CEO di Ninja Marketing Mirko Pallera.

