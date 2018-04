L’Europa vuole investire in imprese innovative e lancia un fondo da 2 miliardi

Si chiama VentureEU, è sostenuto da finanziamenti dell’UE per 410 milioni di euro, ed è un fondo di venture capital che mira a raccogliere 2,1 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati. A lanciarlo oggi la Commissione Europea e il Fondo europeo per gli investimenti. L’obiettivo di VentureEU è stimolare gli investimenti in imprese innovative startup e scale-up in tutta Europa per 6,5 miliardi di euro, raddoppiando la quantità di capitale di rischio attualmente disponibile nel Vecchio Continente. A entrare nei dettagli il vicepresidente della Commissione Jyrki Katainen, il Commissario per il mercato interno, industria, imprenditorialità e le PMI, Elżbieta Bieńkowska. E poi il Commissario per la ricerca, la scienza e l’innovazione Carlos Moedas, e amministratore delegato del Fondo europeo per gli investimenti Pier Luigi Gilibert.

Risorse per 1500 startup

Secondo gli obiettivi della Commissione Europea, VentureEU offrirà nuove fonti di finanziamento a 1500 fra startup e scale-up che vi avranno accesso in tutta l’UE. L’UE fornirà investimenti cardine fino a 410 milioni di euro che comprenderanno 67 milioni di risorse proprie del Fondo europeo per gli investimenti, 200 milioni provenienti da Horizon 2020, 105 milioni da COSME (il programma europeo per le piccole e medie imprese) e 105 milioni dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). Gestori di fondi selezionati si occuperanno di ottenere il resto dei finanziamenti da investitori indipendenti.

Le dimensioni contano

“Per il capitale di rischio, le dimensioni contano – ha dichiarato Jyrki Katainen – con VentureEU, i numerosi imprenditori innovativi europei potranno presto ricevere gli investimenti di cui hanno bisogno per innovare e trasformarsi in esempi di successo a livello mondiale. Ciò significa maggiore occupazione e crescita in Europa”. Carlos Moedas ha sottolineato come VentureEU sia un “elemento chiave della strategia Open innovation che abbiamo lanciato tre anni fa. È essenziale affinché l’Europa rimanga un leader industriale e una potenza economica”. Di VentureEU come “fattore importante nella scena UE del capitale proprio” ha parlato invece l’amministratore delegato del Fondo europeo per gli investimenti Pier Luigi Gilibert. “Fino ad ora abbiamo sostenuto più di 500 fondi diversi ma con VentureEU l’UE ha creato un programma unico. Il FEI è fiero di partecipare a quest’iniziativa”.

We invest five times less in venture capital than the US and this must change. With #VentureEU we will add to the total amount raised in Europe (€ 6.5 billion) 30% more funds. #InvestEU @jyrkikatainen @EBienkowskaEU @EU_Growth @EUScienceInnov ⇢ https://t.co/VEamhLDXbA pic.twitter.com/GI1pa5e5HB — Carlos Moedas (@Moedas) 10 aprile 2018

Venture Capital ancora pochi investimenti…

Il capitale di rischio è fondamentale per il buon funzionamento dell’Unione dei mercati dei capitali, ma nonostante ciò rimane poco sviluppato in Europa. Nel 2016 il capitale di rischio investito nell’UE è stato di circa 6,5 miliardi di euro, contro i 39,4 miliardi investiti negli Stati Uniti.

…ridotti per dimensioni

I fondi di capitale di rischio in Europa hanno inoltre dimensioni troppo ridotte: 56 milioni di euro in media, rispetto ai 156 milioni di negli Stati Uniti. Gli investitori di capitali di rischio si spostano di conseguenza verso ecosistemi nei quali hanno maggiori possibilità di crescere rapidamente. Alla fine del 2017, 26 società dell’UE avevano raggiunto una valutazione di mercato superiore a 1 miliardo di dollari, considerata eccezionale, contro le 109 degli Stati Uniti e le 59 della Cina.