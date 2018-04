Ninja Morning (Weekend), il buongiorno di sabato 7 aprile

Facebook ha contattato diversi ospedali degli Stati Uniti per condividere dati anonimi sui pazienti per un progetto di ricerca. La compagnia avrebbe voluto abbinare i dati con quelli degli utenti di Facebook per aiutare gli ospedali a capire quali pazienti potrebbero aver bisogno di cure o trattamenti speciali. Ma il progetto, che non ha mai superato la pianificazione iniziale, è stato sospeso.

“Buongiorno!”, una delle prime internet company italiane, chiude. Lo ha annunciato con un post su Facebook il suo founder, Mauro Del Rio, che ha organizzato una festa di chiusura: il “Buonanotte! Party”. “E no, non sono triste, per niente (sennò non facevo la festa) – ha scritto l’imprenditore parmense – a me piacciono le cose con un capo e una coda, il bilancio è largamente positivo su vari piani”.

Buongiorno! è stata fondata a Parma da Del Rio nel 1999, ma l’attività era iniziata quattro anni prima con l’invio di un’email che dava il “buongiorno” – da cui il nome dell’azienda – a un gruppo di amici. Nel 2012 l’acquisizione da parte del gigante delle telecomunicazioni giapponese NTT Docomo, oggi Docomo Digital.

Elon Musk avverte che l’Intelligenza Artificiale potrebbe diventare un dittatore assoluto e immortale. Intervenuto all’anteprima del documentario di Do You Trust This Computer? di Chris Paine, ha ricordato che “si tratta di un argomento fondamentale, che influenzerà le nostre vite in modi che in questo momento non possiamo nemmeno immaginare”. Nel documentario, Musk sostiene che una IA costruita da un governo autoritario potrebbe sopravvivere ai singoli leader o partiti, creando una struttura permanente di oppressione.

Il nuovo Mac Pro di Apple non arriverà prima del 2019. A rivelarlo il tech magazine Tech Crunch. “Vogliamo essere trasparenti e comunicare apertamente con la nostra community di professionisti. Vogliamo che sappiano che il Mac Pro è un prodotto 2019. Non è qualcosa che si vedrà quest’anno”, ha detto Tom Boger, direttore senior della divisione Mac Hardware Product Marketing di Apple.

Secondo Bloomberg e Business Insider, il fondo di George Soros è pronto ad investire in criptovalute. Adam Fisher, che supervisiona gli investimenti per il Soros Fund Management, ha ottenuto l’approvazione a investire e negoziare criptovalute.

Nuovo aumento di capitale da 2,5 milioni di euro per Tannico, startup di vendita di vini online, che porta a 8 milioni la raccolta di finanziamenti realizzata dalla costituzione della società. L’investimento, che vede anche la partecipazione dei soci del precedente round di finanziamento, è stato sottoscritto per oltre il 50% da Nuo Capital, holding di investimento di Hong Kong. Nel consiglio di amministrazione, già composto da Marco Magnocavallo (co-founder e ceo di Tannico), Andrea di Camillo (managing partner del fondo P101), Stefano Saccardi (board member di Campari) e Matteo de Brabant (fondatore di Jakala e Alkemy), entra anche Tommaso Paoli, ceo di Nuo Capital.

LUNEDI’ 9 APRILE – Meet the Media Guru riparte con la letture di Francesco Paulo Marconi , esperto di intelligenza artificiale applicata al giornalismo, che apre il programma del 2018. Media strategist portoghese naturalizzato statunitense, Marconi è il primo ospite del 2018 di Meet the Media Guru, in collaborazione con Accenture e Digital360, stasera alle 19.30 presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano. QUI per iscriversi e partecipare. Appena nominato capo della Ricerca e Sviluppo del Wall Street Journal, Marconi è fra i massimi esperti mondiali di augmented journalism. A Meet the Media Guru metterà a fuoco il presente e il futuro dello storytelling.

DOMENICA 8 APRILE – Appuntamento a Roma (We Gil, Largo Ascianghi 5), dalle 19 alle 23, con Silicon Drinkabout Rome , appuntamento di networking per imprenditori, startupper, semplici appassionati di digital. QUI per registrarsi e partecipare. Sempre We Gil ospita la seconda e ultima giornata del Mobility Hack, maratona di sviluppo dedicata alla mobilità e all’automotive. L’iniziativa è promossa da Tree , in occasione della Rome Startup Week , la settimana dedicata al mondo tech, startup, digital e business matching.

MARTEDI’ 10 APRILE – Alle 18.45 appuntamento in via Boezio 4C a Roma alle 18.30 con Startup Grind Roma che ospita Luca Tomassini. Considerato uno dei padri della telefonia mobile italiana, è il founder di Vetrya. Leader innovativo di servizi digital, applicazioni, piattaforme cloud computing per reti di telecomunicazioni, ha ricoperto cariche di alto livello in SIP e TIM. E’ anche professore all’Università di Viterbo e promotore della cattedra “Machine Learning and Artificial Intelligence” alla LUISS.

MERCOLEDI’ 11 APRILE – Continuano gli appuntamenti organizzati dal Dipartimento di Ingegneria di Roma Tre sul tema Data Driven Innovation e in previsione del Data Driven Innovation Summit 2018, in programma il 18 e 19 maggio a Roma. Alle 19 appuntamento al Tempio di Adriano, in piazza di Pietra a Roma, con Divesh Srivastava, head of Database Research at AT&T Research Labs e relatore dell’incontro. Fra i temi, il rilascio di dati privati in forma anonima: in evidenza come molte tecniche di anonimizzazione dei dati si rivelano inefficaci a proteggere la privacy degli individui e quali approcci sono stati sviluppati per permettere di affrontare il problema. L’incontro è organizzato dal Dipartimento di Ingegneria di Roma Tre, in collaborazione con Camera Innova. QUI per registrarsi e partecipare.

Inizia oggi con 2 giornate dedicate ai workshop e alla formazione verticale (su Blockchain, Elm, Microservices, Serverless, CleanCode, Machine Learning), Codemotion Rome 2018 la più importante conferenza tecnica europea dedicata agli sviluppatori. Appuntamento fino al 14 aprile al Dipartimento di Ingegneria – Università Roma TRE, in via Vito Volterra 60. QUI per registrarsi e partecipare. Quattro giorni dedicati al codice, in cui Codemotion porta a Roma il meglio del panorama internazionale del mondo del coding.

VENERDI’ 13 APRILE – Codemotion Rome 2018 apre al pubblico. Oggi e domani, sempre al Dipartimento di Ingegneria – Università Roma TRE, in via Vito Volterra 60, verranno presentati i più interessanti progetti di GameDev/VR (sviluppo di videogiochi indipendenti) scelti tra quelli provenienti dalla call pubblica. Il progetto che risulterà essere più interessante avrà l’opportunità di esporre presso la Casual Connect. Codemotion si conferma come il must-attend event anche per le grandi Company tech, che trovano qui il loro target naturale a cui presentare soluzioni innovative e progetti in sviluppo: Facebook, Cisco, IBM, Google, Microsoft, Intel, RedHat, sono solo alcune delle leading tech company che solitamente supportano Codemotion e che trovano nella conferenza l’occasione ideale per incontrare (e assumere) talenti tech.

SABATO 14 APRILE – In occasione della ventitreesima edizione di MIART e dell’Art Week milanese, Museo del Novecento e Fondazione Furla presentano Concerto Spaziale, la performance di Christian Marclay appositamente ideata per l’ultimo appuntamento di Furla Series #01 – Time after Time, Space after Space in Sala Fontana. Artista, musicista e compositore, Christian Marclay intreccia nelle sue performance, suono e arti visive.

Le notizie che forse questa settimana ti sei perso

📺 Ora puoi usare il tuo account Netflix in tutti i paesi dell’Unione Europea

Nell’Unione Europea i provider sono tenuti a convalidare l’accesso agli abbonati anche fuori dal paese d’origine

😱 Under Armour: violati 150 milioni di profili dell’app MyFitnessPal

La società di abbigliamento sportivo Under Armour ha rivelato una massiccia operazione di data breach, una delle più rilevanti per account compromessi

🏃 Il Direttore del settore Intelligenza Artificiale di Google passa a Apple

John Giannandrea si occuperà di Apple adesso: sarà una delle pochissime persone in contatto con Tim Cook

❌ Advertising, il gigante WPP mette sotto accusa il CEO Martin Sorrell

Il board di WPP e il suo storico AD alla resa dei conti: a pesare anche i risultati dell’azienda e i dubbi sulla successione

🙈 Facebook rimuove più di 200 account dell’IRA: la Russian Troll Farm nel mirino di Zuckerberg

Facebook dichiara di aver cancellato pagine e profili collegati alla compagnia russa Internet Research Agency, accusata di “ingannare e manipolare le persone”