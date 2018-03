Ninja Morning, il buongiorno di mercoledì 28 marzo 2018

Share on Google plus

Secondo la CNN, Mark Zuckerberg potrebbe testimoniare davanti al Congresso Usa il 10 aprile. Nella sua prima intervista concessa in esclusiva proprio alla CNN il 21 marzo, ore dopo la pubblicazione di un post con cui ruppe il silenzio giorni dopo lo scoppio dello scandalo Cambridge Analytica, Zuckerberg aveva mostrato disponibilità a presentarsi al Congresso Usa, ma senza dirsi certo di farlo al 100%. All’intervistatrice che gli aveva chiesto se sarebbe andato a Capitol Hill, disse: “La risposta breve è che sono felice di farlo se è la cosa giusta da fare”. La disponibilità a testimoniare di Zuckerberg potrebbe costringere Sundar Pichai (CEO di Google) e Jack Dorsey (CEO di Twitter) a fare altrettanto. Ieri la commissione Giustizia del Senato Usa ha fissato al 10 aprile un’udienza sul futuro della privacy dei dati e sui social media a cui ha chiamato all’appello i tre top manager. Il titolo Facebook intanto viaggia sui minimi con un calo del 2,9% a 155,45 dollari.

Apple goes to school

Come già anticipato, Apple, nel corso del suo evento dedicato al mondo dell’educazione a Chicago, ha presentato il nuovo iPad dotato di supporto per Apple Pencil. Il design del nuovo iPad è invariato rispetto a quello di un tradizionale modello da 9.7″ e offre lo stesso display retina ad alta risoluzione 2048 x 1536 e il Touch ID collocato nella cornice inferiore del dispositivo. “Apple – fa sapere la società – ha aggiornato il suo iPad più popolare introducendo il supporto per Apple Pencil e prestazioni ancora superiori, con un prezzo a partire da 359 euro. Grazie al nuovo iPad da 9,7″ e alla Apple Pencil, gli utenti possono essere più creativi e produttivi, che si tratti di annotare un’idea, prendere appunti o scrivere del testo su uno screenshot. Il nuovo iPad è più versatile e potente che mai e ha un ampio display Retina, il chip A10 Fusion e sensori evoluti che contribuiscono a fornire coinvolgenti esperienze di realtà aumentata; offre inoltre una portabilità straordinaria, un’incredibile facilità d’uso e una batteria che dura tutto il giorno”.

Il Palazzo del Cielo

La stazione spaziale cinese Tiangong-1, in mandarino Palazzo del Cielo, potrebbe cadere sulla Terra domenica 1 aprile. Gli esperti respingono ogni allarmismo perché le varie componenti dovrebbero disintegrarsi al contatto con gli strati più bassi dell’atmosfera. La sonda sta rientrando sulla Terra in maniera incontrollata e, per quanto minime, nell’ordine dello 0,2%, ci sono delle possibilità che alcuni frammenti possano cadere sul nostro Paese mentre nella fascia mediana del pianeta le percentuale sale al 18%. Ancora minori le probabilità che qualcuno possa venire colpito: una su centomila miliardi.

Huawei

Richard Yu – con una rivoluzionaria telecamera tripla su HUAWEI P20 Pro, una doppia fotocamera avanzata su HUAWEI P20 e una potente intelligenza artificiale su entrambi, i consumatori più vivaci di oggi possono catturare e condividere lo splendore del mondo che li circonda”. A Parigi, sul palco del Grand Palais, il presidente del settore consumer di Huawei , Richard Yu ha lanciato la nuova gamma P20 . Il modello Pro, la versione più grande, ha una tripla fotocamera e l’intelligenza artificiale per ottimizzare lo scatto per far fare foto buone, a prescindere dalle abilità. Il P20 ha una doppia fotocamera. P20 e P20 Pro hanno un corpo compatto in vetro e metallo. “Cerchiamo ispirazione dagli artisti per evolvere continuamente il nostro approccio al design e all’innovazione – ha dichiarato– con una rivoluzionaria telecamera tripla su HUAWEI P20 Pro, una doppia fotocamera avanzata su HUAWEI P20 e una potente intelligenza artificiale su entrambi, i consumatori più vivaci di oggi possono catturare e condividere lo splendore del mondo che li circonda”.

NG Detectors

GonioProbe, ha ottenuto il riconoscimento dell’Italian Patent Competition, il concorso che premia i migliori progetti nel campo Life Science e Digital. Ottimizzare la metodica e ridurre i tempi della diagnosi è l’obiettivo della ricerca biomedica. GonioProbe è un’applicazione di nuova generazione per la chirurgia radio guidata, che sfrutta l’idea della “Sonda scintigrafica goniometrica”, ideata da Roberto Pani, Professore Ordinario di Fisica Medica della Sapienza e direttore scientifico della startup. NG Detectors è una startup dell’Università La Sapienza di Roma che ha sviluppato un dispositivo per la diagnosi rapida del tumore al seno. L’applicazione, che sfrutta il brevetto Sapienza, ha ottenuto il, il concorso che premia i migliori progetti nel campo Life Science e Digital. Ottimizzare la metodica e ridurre i tempi della diagnosi è l’obiettivo della ricerca biomedica.è un’applicazione di nuova generazione per la chirurgia radio guidata, che sfrutta l’idea della “Sonda scintigrafica goniometrica”, ideata da Roberto Pani, Professore Ordinario di Fisica Medica della Sapienza e direttore scientifico della startup.

H-Farm

Una crescita del 47% in valore della produzione, trainata dallo sviluppo dei settori Industry ed Education, perdite dimezzate e 1,4 milioni di euro investiti in progetti innovativi, solo nello scorso anno. Questi alcuni dei numeri emersi del bilancio consolidato 2017, approvato lunedì dal Consiglio di Amministrazione di H-Farm , l’acceleratore di Roncade, in provincia di Treviso. Il documento ha messo in evidenza la crescita dei ricavi, che si attesta su 47,9 milioni di euro (+47% rispetto al 2016) e della redditività (dimezzata la perdita a livello di EBITDA, – 3 milioni rispetto al 2016). L’aumento del valore della produzione, di 15,3 milioni di euro rispetto al dato 2016, risulta trainato soprattutto dall’area Industry, che si occupa delle soluzioni per la Trasformazione Digitale (35,2 milioni, +25%), e dall’area Education (triplicata a 10,5 milioni). Emerge inoltre che H-Farm, dalla sua fondazione nel 2005, ha investito 26,4 milioni di euro nella nascita e nella crescita di 116 società innovative.

