Apple Educational: cosa vedremo probabilmente all’evento del 27 marzo

Il 27 marzo, Apple terrà un evento speciale presso il Lane Tech College Prep High School di Chicago, incentrato sul settore Educazione.

Come sempre, quando si tratta della Apple, l’evento è avvolto nel mistero. “Facciamo una gita nel mondo Apple” e “Unisciti a noi per ascoltare nuove idee creative per insegnanti e studenti”, è quello che si legge sugli inviti.

Per chi non lo sapesse, Apple da alcuni anni porta avanti in alcune città degli Stati Uniti un programma dedicato all’insegnamento della programmazione: “Everyone Can Code“. La scelta di organizzare l’evento nella capitale dell’Illinois non sembra affatto casuale. Chicago sarà la prossima città che beneficerà dell’evento dedicato al mondo della programmazione. Oltre 500.000 studenti potranno partecipare al programma e apprendere le nozioni basi del coding. Durante l’evento del 27 marzo sarà annunciata la partnership tra Apple e le scuole di Chicago.

Oltre a far conoscere agli studenti il linguaggio di codifica Swift per creare App, e più in generale, la programmazione, cos’altro potrebbe avere in serbo Apple? Vediamo insieme qualche possibile ipotesi.

Come abbiamo già spiegato, la sede dell’evento, una scuola superiore, ci dà un’idea su quale potrebbe essere il target di riferimento per questo evento.

In passato, la Apple ha già visitato scuole con studenti ancora più giovani, questo prossimo incontro potrebbe essere dedicato invece alla presentazione di software e hardware rivolti agli studenti delle scuole superiori che iniziano a pensare a quale tipo di carriera vorranno intraprendere nel futuro.

Nuovi iPad?

Secondo le ultime indiscrezioni l’azienda di Cupertino potrebbe presentare un nuovo modello iPad, una versione entry-level da 9,7 pollici. Il prezzo del dispositivo potrebbe aggirarsi intorno ai 250-300 euro e dovrebbe contenere ClassKit, le nuove applicazioni presenti su iOS 11.3 dedicate al mondo della scuola. Non neghiamo che ci piacerebbe vedere un iPad entry-level con il robusto processore A10 o A10 Bionic, uno schermo laminato e fotocamere migliorate, il tutto magari, mantenendo quel prezzo. Sognare non può far male!

Anche i nuovi iPad Pro sono attesi da tempo – si dice che i modelli di quest’anno potrebbero essere dotati di cornici ancora più sottili e Face ID – ma Apple probabilmente conserverà questo annuncio per il WWDC a giugno.

Nuova Apple Pencil?

Parlando di iPad, che dire della sua piccola amica, la Apple Pencil? Questo fantastico accessorio è stato introdotto per la prima volta associato all’ iPad Pro da 12,9 pollici nel 2015 e, da allora, è rimasto un compagno esclusivo degli iPad Pro.

L’azienda di Cupertino potrebbe finalmente aver deciso di rendere la Apple Pencil compatibile con tutti i modelli di tablet della mela morsicata? Guardando il profilo del logo Apple dell’evento riprodotto in maniera stilizzata e lo slogan scritto in corsivo nell’invito, non ci sentiamo di escludere questa possibilità. Sembra quasi che abbiano voluto accennare alla scrittura e ai disegni fatti a mano libera.

Inoltre, la Apple Pencil potrebbe diventare compatibile con i trackpad sovradimensionati presenti sugli ultimi MacBook Pro. Anche perché, come se non bastasse, la società ha già un brevetto per tale tipo di utilizzo.

Infine, una modifica che renderebbe tutti felici e contenti, ma soprattutto gli studenti, è quella del prezzo. La Apple Pencil è pazzesca, precisa e affidabile, ma costa 100€. Davvero troppo, soprattutto per il pubblico “Educational“.

Nuovo MacBook o MacBook Air?

Sebbene Apple abbia scelto l’iPad come strumento di punta per gli studenti, non si può negare che i Chromebook potrebbero essere più utili.

Sicuramente i Chromebook sono meno costosi e decisamente meno curati nel design, ma supportano le app di Google e includono tastiere e porte essenziali che preparano gli studenti al mondo del lavoro.

È improbabile che Apple possa rilasciare un qualsiasi tipo di concorrente super economico dei Chromebook , ma è verosimile che stia puntando a un nuovo modello di MacBook Air (tra i $ 799 e gli $ 899) come prodotto per gli studenti delle scuole superiori.

Con un display Retina, nuove porte USB-C, senza Touch Bar e un corpo più sottile e leggero rispetto al MacBook Pro da 13 pollici , il nuovo MacBook Air potrebbe diventare il computer che ogni studente desidera possedere.

Se, invece, Apple non volesse lanciare un nuovo MacBook Air, potrebbe potenzialmente ridurre il prezzo del MacBook da 12 pollici da $ 1.299 a $ 999, diventando così più appetibile nonostante la singola porta USB-C.



Cosa non ci sarà…

Bene, dopo aver parlato di cosa potrebbe essere presentato in questo misterioso evento, possiamo concludere la nostra “indagine”, svelando cosa quasi sicuramente non sarà presentato a Chicago!

Ci dispiace dirvelo ma non vedremo un nuovo iPhone.

Apple sta lavorando abbastanza intensamente per arrivare pronta al prossimo WorldWide Developers Conference di giugno, dove quasi sicuramente vedremo la presentazione dell’iPhone SE 2, la nuova versione del melafonino low-cost.

Il device sarà caratterizzato da uno schermo con una diagonale di soli 4 pollici. Dovremo aspettare sempre il mese di giugno per conoscere finalmente in maniera ufficiale anche l’AirPower, il caricatore wireless che promette di ricaricare contemporaneamente fino a tre dispositivi dell’azienda con a capo Tim Cook. Il dispositivo, anticipato già nel corso dello scorso anno, non dovrebbe quindi essere l’invitato speciale di questo evento “Educational”.

Gli smartphone e i loro accessori sono sicuramente fra gli strumenti più amati dagli studenti, ma di solito non sono ammessi in classe (una delle regole meno rispettate della storia dell’umanità), motivo che ci fa escludere definitivamente di vederli in questa giornata.

L’unica cosa che potrebbe riguardare l’iPhone potrebbe essere ARKit. Uno strumento praticamente morto per ora ma che ha degli usi piuttosto interessanti in campo didattico, grazie all’utilizzo della realtà aumentata.

Un esempio esplicativo è la piattaforma Tango AR di Google utilizzata su Smartphone Android. Grazie a Google Expeditions, infatti, viene consentito di collegare il telefono a un bastone selfie per esplorare modelli virtuali di pianeti, vulcani e persino l’interno di un tornado.

Non ci resta aspettare qualche altro giorno per avere chiaro cosa Apple ha pensato di presentare in questo evento così di nicchia.