Pepsi svela i suoi progetti per il 2018 e sceglie l’Italia per lanciare nuovi prodotti

PepsiCo, presente sul mercato italiano dal 1960, attualmente opera sul nostro territorio come una multicategory company puntando oltre che sui soft drink, sempre in primo piano, anche su altri settori quali savoury snacks e nutrition. Grazie al percorso e alle iniziative intraprese negli ultimi anni, oggi PepsiCo Italia è un’azienda dal business sempre più diversificato e dal portfolio prodotti ampio, bilanciato e al contempo in linea con i trend di consumo. I prodotti PepsiCo sono infatti scelti un miliardo di volte al giorno dai consumatori di oltre 200 territori in tutto il mondo. Per l’Italia, nel 2018, PepsiCo conferma il suo coinvolgimento in termini di innovazione con il lancio di nuovi prodotti, operazioni di restyling, attività promozionali e piani marketing a sostegno degli importanti progetti: queste le caratteristiche che rendono vivi e all’avanguardia i marchi PepsiCo.

Impulso all’innovazione

Fulcro di questo impulso all’innovazione sono i marchi iconici del gruppo PepsiCo: Lay’s, a conferma di come PepsiCo stia valorizzando anche l’aspetto snack, dopo il lancio di Lay’s Mediterranee Classiche che risale a due anni fa, introduce 3 nuovi gusti che vanno ad ampliare la gamma – 3 Pepi, Pomodoro&Basilico e Origano&Peperoncino – inoltre da giugno arriverà in Italia la nuovissima linea Lay’s Gourmet, con un target ancora più premium e 2 referenze, Classiche e Formaggio Cheddar, per stupire anche i palati più pregiati.

Dai produttori di Gatorade, lo sport drink numero uno al mondo, nasce un nuovo brand, G Active, una bevanda con poche calorie che contiene acqua, sali minerali, vitamine e carboidrati, per una migliore idratazione. G Active è pensato per coloro che hanno una vita dinamica e praticano attività fisica per mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato. Lipton Ice Tea si vuole proporre al consumatore con una nuova brand identity, ovvero come l’esperto del tè verde nella categoria del tè freddo.

Già presente sul mercato con un’offerta di tè freddo verde a basso contenuto calorico, Lipton Ice Tea lancia Green Ice Tea MATCHA, un tè freddo che contiene il celebre tè verde giapponese famoso per le sue proprietà antiossidanti.

Nel 2018 l’innovazione per Tropicana, 100% succo di frutta spremuto, sarà duplice: da un lato l’allineamento mondiale a un’etichetta che è simbolo di distintività e riconoscibilità grazie all’iconica cannuccia che arriva al cuore della frutta, dall’altro il rilancio della linea Essentials con un pack in PET trasparente dedicato, formule nuove che combinano frutta, verdura e vitamine e due referenze innovative in aggiunta alle tre già presenti sul mercato italiano.

Quaker si connota come esperto dell’avena con una storia di oltre 140 anni ed il passo innovativo che compie nel 2018 è un doppio lancio: Quaker avena gluten free e Quaker Muesli mirtilli e bacche di goji.

Out-of-home

Oltre al canale moderno, anche il canale out-of-home è da sempre strategico per PepsiCo: sia Pepsi sia Lipton Ice Tea prevedono il lancio di pack dedicati al mercato Ho.Re.Ca con focus sulla ristorazione, introducendo una nuova bottiglia in vetro, per offrire al consumatore un’entusiasmante esperienza anche fuori casa.

Performance with Purpose

“PepsiCo è legata ad un’unica missione in tutti i Paesi in cui opera: agire per un futuro sostenibile, investendo per le persone e per il pianeta, così da assicurare un futuro di successo anche all’Azienda. Questa filosofia, chiamata ‘Performance with Purpose’, si traduce nell’impegno di PepsiCo nell’offrire un’ampia scelta di prodotti in linea con le nuove abitudini di consumo, a minimizzare l’impatto ambientale attraverso soluzioni innovative – limitando l’utilizzo di energia e acqua e riducendo il volume degli imballaggi – a fornire ai collaboratori un ambiente di lavoro ideale e a supportare le comunità locali in cui opera. Il rispetto di questa mission, insieme a un forte piano di rinnovamento del nostro portfolio prodotti, ci porta a voler diventare una delle aziende più innovative e sostenibili nel lungo termine nel mondo del food & beverage” – sostiene Marcello Pincelli, Amministratore Delegato e Direttore Generale della filiale italiana di PepsiCo.

LAY’S

Lay’s – marchio savoury snacks che vanta un’esperienza di oltre 80 anni e una gamma di oltre 200 gusti di patatine amate in tutto il mondo – dopo il lancio di Lay’s Mediterranee Classiche, ci stupisce quest’anno con una triplice implementazione della linea: Lay’s Mediterranee 3 Pepi (formato 150 gr) a scaffale già da fine 2017; Lay’s Mediterranee Pomodoro&Basilico (formato 140 gr.) e Lay’s Mediterranee Origano&Peperoncino (formato 140 gr.). I gusti della linea Mediterranee sono realizzati con patate cotte in 100% olio di oliva e insaporite con alcuni dei gusti più tipici della tradizione mediterranea. Pomodoro&Basilico e Origano&Peperoncino infine offrono un’esperienza di gusto ancora più avvolgente grazie alla doppia aromatizzazione che rende le patatine ancora più gustose. Sulla scia dell’innovazione che contraddistingue il gruppo, a giugno arriverà un’altra importante novità per offrire ai consumatori una premium experience unica e sofisticata: Lay’s Gourmet, nei due gusti Classiche e Formaggio Cheddar. Il gusto e la consistenza di queste patatine sono il risultato di un’accurata selezione, un taglio spesso e un lento processo di cottura che le rende particolarmente dorate. La modalità di cottura di Lay’s Gourmet è un processo sequenziale differente dalla modalità kettle classica, che conferisce un’elevata qualità e una maggiore croccantezza al prodotto. Sono inoltre confezionate in un packaging moderno e sofisticato dall’interno dorato e dall’esterno total black, che ne esalta tutta la loro raffinatezza.

GATORADE

Restare in forma richiede particolare attenzione verso una corretta idratazione. Il nostro corpo, anche durante l’attività fisica, ha bisogno di acqua e sali minerali, ecco perché i produttori di Gatorade, lo sport drink numero uno al mondo, hanno sviluppato G ACTIVE, una bevanda con poche calorie che contiene acqua, Sali minerali, vitamine e carboidrati, per una migliore idratazione. La campagna di lancio con il claim “Water Made Active”, si basa sul concetto che una vita equilibrata ed attiva necessita di un’acqua anch’essa attiva. G ACTIVE infatti, con la sua formulazione specifica, è l’ideale per recuperare quanto perso con il sudore, diventando un partner sia funzionale, sia di ispirazione e motivazione per uno stile di vita improntato al benessere. Disponibile in due varianti, limone e arancia, nel formato da 500ml.

LIPTON ICE TEA

Una nuova brand identity per Lipton Ice Tea, T- Future, un cambio grafico di tutte le etichette dei gusti Limone e Pesca per rendere sempre più protagonista e riconoscibile il brand e per trasmettere la semplicità e il gusto naturale di Lipton Ice tea al consumatore. Nel 2014 Lipton Ice Tea fu uno tra i primi sul mercato a lanciare il tè freddo con una nuova formula che prevedeva l’utilizzo della stevia come dolcificante, posizionandosi come il partner ideale per chi ricerca un tè con un basso contenuto calorico. L’impegno di Lipton Ice Tea è andato confermandosi negli anni con una continua ricerca volta a migliorare la formula e a renderla sempre più in linea con le esigenze del consumatore fino ad arrivare lo scorso anno (2017) a raggiungere, per Lipton Ice Tea Green Lemon, un quantitativo di 3,5 gr di zucchero per 100ml, offrendo ai consumatori un prodotto con un apporto calorico ancor più basso. Nel 2018 Lipton Ice Tea si propone al consumatore come il GREEN EXPERT del tè freddo, partner di tutti coloro che scelgono un consumo attento e uno stile di vita sano ed equilibrato. In questo scenario Lipton Ice Tea lancia Green Ice tea MATCHA, che unisce il delizioso gusto del tè verde Lipton Ice Tea al celebre tè verde Giapponese Matcha per creare un gusto inconfondibile ed entusiasmante. Un’esperienza unica e al contempo rinfrescante in grado di esaltare le caratteristiche energizzanti e antiossidanti del protagonista della cerimonia del tè giapponese.

TROPICANA

Da oltre 50 anni Tropicana è sinonimo di qualità: 100% puro succo di frutta spremuto sottoposto a trattamento termico di pastorizzazione brevissimo (3 secondi a 97°c), processo che consente di assicurare un gusto e delle caratteristiche nutrizionali quanto più simili a quelle della frutta appena spremuta. Nel 2018 l’innovazione sarà duplice. Da un lato l’allineamento mondiale all’iconica cannuccia nella frutta, il simbolo di Tropicana riconosciuto in tutto il mondo: un messaggio chiaro e diretto che comunica in maniera essenziale l’unicità del gusto di Tropicana 100% spremuta di frutta senza coloranti, senza conservanti e senza zuccheri aggiunti. L’ampia gamma di Tropicana garantisce la possibilità di gustare tutto l’anno qualunque tipologia di frutta senza rinunciare al gusto e alla praticità di un prodotto già spremuto. Dall’altro lato il rilancio della Linea Essentials, presentata al mercato nel 2017 con 3 diversi gusti e che ha ottenuto un così grande successo da portare alla creazione di una linea completa ad hoc, per chi ricerca non solo la bontà della frutta, ma anche il supporto aggiuntivo di verdura o vitamine. Una bottiglia trasparente da 750ml, in diverse referenze: Antioxidant, con aggiunta di vitamina C che contribuisce a proteggere le cellule dallo stress ossidativo; Vitality, con vitamine e magnesio che riducono la stanchezza e l’affaticamento; Fibre plus, un mix di 7 frutti e verdura con aggiunta di fibre; Vitamin Power, una carica di energia che nasce dal mix di 9 frutti uniti alle vitamine B1, B2, B6, C e E; Immune Support, frutta e verdura con l’aggiunta di zenzero e vitamina C che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Una gamma esclusiva che risponde alle necessità di tutti coloro che ricercano, nella consolidata qualità di Tropicana, una funzionalità specifica. La Linea Essential si rivolge a tutti i consumatori attenti ai nuovi trend, orientati ad uno stile di vita sano, attivo e a una dieta equilibrata.

Due nuovi gusti anche per la Linea Ambient, sempre a sostegno della qualità di una frutta 100% spremuta: un secondo Cocktail du monde Mango Ananas e Cachi, deliziosa creazione che aggiunge alla freschezza dell’ananas e alla dolcezza del mango il tocco esotico al profumo di vaniglia dei Cachi; e Fibre plus, un concentrato di 6 frutti arricchito con vitamina C e fibre ideale per una colazione o una merenda gustosa e salutare.

QUAKER

Da oltre 140 anni Quaker crede nei benefici dell’avena per creare cereali per la colazione unici e gustosi. La nuova veste grafica, pulita ed essenziale, è improntata ancora di più a sottolineare il fondamentale legame tra il marchio e la qualità dei suoi ingredienti. La missione di Quaker è reinventare l’esperienza della colazione per i consumatori e lo riconferma con le due novità per il 2018: Quaker Avena Gluten Free, per coloro che vogliono, o devono, rinunciare al glutine o ridurne il quantitativo all’interno della dieta senza rinunciare al piacere dell’avena, alle sue proprietà e ai suoi benefici; e Quaker Muesli Mirtilli e Bacchi di Goji, un delizioso mix per una colazione gustosa ed intrigante.

MERCATO HO.RE.CA. PEPSI & LIPTON

Il canale fuori casa è da sempre strategico per PepsiCo: in particolare Pepsi, dopo il lancio della nuova bottiglia sull’intera gamma PET, amplia la linea con una nuova bottiglia in vetro dedicata al canale HoReCa. Si tratta di una linea completa che include Pepsi, Pepsi Max e 7Up in bottiglia di vetro da 330ml. Il gusto classico di Pepsi, quello senza zucchero di Pepsi Max e il gusto rinfrescante di 7Up, si presentano in un modo ancora più cool in un formato pensato per il mondo della ristorazione. Anche Lipton Ice Tea, che gioca un ruolo essenziale nell’offrire un tè gustoso con poche calorie, diventa protagonista nel momento dei pasti grazie ai nuovi trend di consumo per chi cerca un’alternativa gustosa: da questo insight nasce la nuovissima bottiglia Sirena in vetro da 330ml che permetterà di offrire una linea vetro, dedicata alla ristorazione, che comprende sia i carbonati che il tè freddo. Perfettamente in linea con l’intenzione di PepsiCo di puntare sull’innovazione guidata dal design, le nuove linee in vetro, dedicate al consumo fuori casa, sono pronte a stupire i consumatori con bottiglie dinamiche e moderne che coniugano al meglio estetica e funzionalità.