Ninja Morning, il buongiorno di martedì 20 marzo

Share on Google plus

Share on Google plus

Facebook

Facebook paga pesante le conseguenze dello scandalo di Cambridge Analytica, la società che con un test sul social network avrebbe profilato 50 milioni di utenti. All’indomani del diffondersi della notizia, sono crollate le azioni del social di Zuckerberg. A Wall Street il titolo ha aperto perdendo il 5,20%, per poi scendere a -7,50%. Venerdì Facebook aveva bannato dalla piattaforma Cambridge Analytica e i due scienziati responsabili della raccolta dei dati, tre anni dopo aver scoperto che avevano infranto le regole del social network, acquisendo illegalmente i dati raccolti dall’app thisisyourdigitallife, dati usati poi per spot politici mirati e per influenzare gli elettori. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna chiedono risposte. Nel dettaglio, la senatrice democratica del Minnesota Amy Klobuchar sabato sera ha chiesto che Zuckerberg venga ascoltato dalla Commissione Giustizia del Senato. Mentre il parlamentare inglese Damian Collins ha annunciato: “Scriverò a Zuckerberg e gli chiederò di comparire, o di far comparire un altro manager, davanti alla commissione che si occupa delle indagini”.

Twitter

Dopo Google e Facebook, anche Twitter ha intenzione di proibire gli annunci relativi a i bitcoin, vendite di token e portafogli di valute alternativi e criptovalute sulla sua piattaforma. Secondo Sky News la nuova regola sarà a regime nel giro di due settimane e includerà anche la pubblicizzazione delle ICO. Il tema della regolamentazione delle criptovalute è al centro dell’attenzione da parte delle autorità e dovrebbe essere affrontato anche alla riunione dei ministri delle finanze e dei governatori della banche centrali del G20 in corso a Buenos Aires.

LinkedIn

LinkedIn ha lanciato oggi una nuova funzionalità chiamata Ask for a Referral per rendere più semplice il processo per ottenere referral per chi cerca lavoro. È possibile inviare ai propri contatti un messaggio tramite LinkedIn, chiedendo loro di consigliarvi per il lavoro in questione.

Brian Eno

Bloom: Open Space è un’installazione di realtà aumentata realizzata da musicista e artista Brian Eno e da Peter Chilvers. E’ l’ultima incursione di Eno nella musica generativa, termine coniato da Eno, con cui l’artista si riferisce alla musica creata da un sistema, in modo che cambi continuamente. In questo caso, la musica si evolve costantemente man mano che persone diverse interagiscono con essa. “È il momento giusto per gli artisti che utilizzano questa tecnologia”, ha detto Nicholas Meehan, presidente fondatore e direttore artistico dell’Istituto per la musica e il suono a Berlino, che sta costruendo una struttura di proiezione del suono surround a sei schermi chiamata l’ISM Hexadome. Il 29 marzo, Eno svelerà un altro lavoro immersivo nell’ISMADO ISM, che sarà presentato per la prima volta nell’atrio del museo Martin Gropius-Bau a Berlino , dove sarà affiancato da altri artisti. Dopo lo spettacolo di Berlino, la struttura mobile visiterà l’Europa e l’America fino al 2019.

Indiana Jones

A Londra, durante la serata degli Empire Awards (promossi da Rakuten TV, piattaforma europea di video-on-demand, specializzata nell’offerta di film in 4K), Steven Spielberg ha annunciato che tra qualche settimana partiranno le riprese di Indiana Jones 5, per far sì che il film sia pronto per il 2020. Spielberg, che ha ricevuto il premio speciale alla carriera durante i Rakuten TV Empire Awards, ha ringraziato il Regno Unito e i suoi collaboratori inglesi, affermando che la produzione di Indiana Jones 5 partirà ad aprile 2019, una volta finito il tour promozionale di Ready Player One. Non ci sono altri dettagli per quanto riguarda la trama, se non che Harrison Ford ritornerà nello storico ruolo del professore Henry Walton Jones, Jr.

In agenda oggi

Da zero a uno: dall’idea all’impresa – Alle 16 presso Friuli Innovazione, appuntamento organizzato da Friuli Innovazione e UniCredit per i neo imprenditori, startup e quelli che vogliono fare impresa. Durante l’incontro verranno presentate due startup competition: “Spazio alle Startup”, promossa dall’incubatore certificato Friuli Innovazione e Unicorn Trainers Club, e “Unicredit Start Lab”, promossa da UniCredit. I referenti delle iniziative approfondiranno le modalità di partecipazione, i requisiti richiesti e le possibilità offerte dalle due iniziative. L’ingresso è gratuito ma ci si iscrive QUI.

Le notizie che forse oggi ti sei perso

📱La base segreta dove Apple progetta i display del futuro, i “suoi”

Cupertino sta testando in California i nuovissimi schermi MicroLed per portarli sugli Apple Watch

💰Alibaba vuole tutto il Sud-Est asiatico e mette altri 2 miliardi su Lazada

Alibaba raddoppia il suo investimento sulla piattaforma di Singapore: un negozio online da 560 milioni di consumatori

🚀Una navicella spaziale per gli universi paralleli: così ci ha salutato Stephen Hawking

L’ultimo articolo di Stephen Hawking aveva l’obiettivo di trasformare l’idea di un multiverso in un quadro scientifico verificabile

📺 Dalla maternità di June ai segreti di Gilead e delle Colonie: The Handmaid’s Tale 2

Crudeltà, misoginia, ma anche forza, solidarietà e amore nella seconda stagione di The Handmaid’s Tale 2, la serie tv pluripremiata di Hulu