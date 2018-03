Ninja Morning (Weekend), il buongiorno di sabato 17 marzo 2018

Share on Google plus

Share on Google plus

Tamagotchi torna su Mobile

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato il rilascio di My Tamagotchi Forever su Mobile che ora supporta anche le funzionalità della realtà aumentata sia su iOS che Android, grazie alla tecnologia ARKit per Apple e ARCore per Google. My Tamagotchi Forever è qui su iOS e Android.

Spotify

Spotify, il servizio di streaming musicale più famoso del mondo si quoterà al New York Stock Exchange il 3 aprile. Lo ha comunicato la società la nel corso del suo Investor day. Potrebbe essere il maggiore debutto tecnologico del 2018. Il gruppo, che ha scelto una quotazione diretta (che non prevede l’emissione di nuove azioni) e nemmeno l’intermediazione della banche d’affari, diffonderà il 26 marzo le guidance del primo trimestre e dell’intero anno fiscale in corso. In un documento depositato alla Securities and Exchange Commission (SEC) il 28 febbraio, Spotify dichiarò che nel 2017 aveva generato 4,09 miliardi di euro di ricavi, in rialzo dai 2,952 miliardi del 2016 e 1,940 miliardi del 2015. L’anno scorso è finito con una perdita di 1,24 miliardi di euro, piu’ ampia di quella da 539 milioni del 2016 e di 230 milooni del 2015. Il gruppo ha spiegato di avere 159 milioni di utenti attivi al 31 dicembre scorso, di cui 71 milioni premium.

Winx Club Channel

Dal oggi e fino al 25 marzo DeAKids+1 (Canale 602 di Sky) diventa Winx Club Channel, un canale pop up visibile per 8 giorni interamente dedicato alle fantastiche avventure delle Winx, le sei eroine nate nel 2004 dalla matita di Iginio Straffi (founder di “Rainbow”), diventate ormai un brand classico amato dalle bimbe di tutto il mondo e presente in più di 100 Paesi.

Google

Da oggi Google Maps segnala anche i percorsi accessibili in città ai disabili sulla sedia a rotelle, inclusa la disponibilità di rampe e ascensori. Ad annunciare il nuovo servizio è stato il product manager di Google Rio Akasaka. “Nei centri urbani – ha scritto – autobus e treni sono spesso il modo migliore per spostarsi, ma questo rappresenta una sfida per le persone che usano sedie a rotelle o con esigenze di mobilità diverse. Le informazioni su quali stazioni e percorsi sono accessibili alle sedie a rotelle non sono sempre facilmente disponibili o facili da trovare”. La funzione è attiva su Londra, New York, Tokyo, Città del Messico, Boston e Sydney, ma Big G ha in programma di portare il servizio in altre città.

In agenda nei prossimi 7 giorni

SABATO 17 MARZO – Fra gli appuntamenti della Milano Digital Week anche il Cashless Milano Hack. Negli spazi di Base Milano oggi e domani in programma un hackathon che ha l’obiettivo di stimolare sviluppatori, designer, grafici ed esperti di vendita, marketing e comunicazione a trovare soluzioni innovative per sostenere lo sviluppo di un modello di città smart e digitale grazie ai pagamenti senza l’utilizzo di denaro contante.

DOMENICA 18 MARZO – Ultimo giorno della Milano Digital Week. In programma alle 11, presso Base Milano, anche l’incontro Design: doing, thinking & culture. Per una cultura dell’immaginazione digitale. Intervengono: Paolo Rigamonti, Limiteazero, Fabio Checchi, Cisco Daniele Loiacono, Politecnico di Milano. Modera: Fabio Sergio, Fjord (ingresso gratuito, QUI tutte le info).

LUNEDI’ 19 MARZO – Talent Garden Torino (via Giacosa 36) ospita alle 17.30 Artificial Intelligence – The Next Human (r) evolution?, appuntamento per discutere di intelligenza artificiale, delle sue applicazioni, dei ruoli emergenti e delle nuove competenze necessarie per affrontare con successo i nuovi scenari competitivi ed organizzativi. Intervengono anche Enrico Busto (CTO & Founding Partner at ADDFOR), Sergio Negri (MBA professor at IE / Serial Entrepreneur). QUI per registrarsi e partecipare.

MARTEDI’ 20 MARZO – Alle 16 presso Friuli Innovazione “Da zero a uno: dall’idea all’impresa”, appuntamento organizzato da Friuli Innovazione e UniCredit per i neo imprenditori, startup e quelli che vogliono fare impresa. Durante l’incontro verranno presentate due startup competition: “Spazio alle Startup”, promossa dall’incubatore certificato Friuli Innovazione e Unicorn Trainers Club, e “Unicredit Start Lab”, promossa da UniCredit. I referenti delle iniziative approfondiranno le modalità di partecipazione, i requisiti richiesti e le possibilità offerte dalle due iniziative. L’ingresso è gratuito ma ci si iscrive QUI.

MERCOLEDI’ 21 MARZO – Dalle 14.30, presso la sede di WeGIL in largo Ascianghi 5 a Roma, la task force sull’Intelligenza Artificiale di AgID presenta il Libro Bianco sull’IA al servizio del cittadino nel corso del Focus Intelligenza Artificiale. Opportunità e Sfide per cittadini e amministrazioni organizzato da AgID in collaborazione con Meet The Media Guru. QUI il programma completo dell’iniziativa.

Sempre a Roma, ma alle 18 in LUISS Enlabs (via Marsala 29/h) appuntamento con Startup, dal nanismo agli unicorni: un futuro possibile per l’Italia, dibattito organizzato dall’Associazione La Scossa. Intervengono Luigi Capello (founder e ceo LVenture Group), Gianmarco Carnovale (chairman Roma Startup), Stefano Firpo (direttore generale per la Politica industriale del ministero dello Sviluppo economico) Barbara Gasperini (giornalista Corriere Innovazione e autrice RAI1 Codice), Marco Gay (ceo Digital Magics), Carolina Gianardi (business angel e membro IAG – Italian Angels for Growth), Alberto Luna (partner Talent Garden), Salvo Mizzi (general partner Principia SGR), Valentina Parenti (ceo Valentina Communication e cofounder GammaDonna), Layla Pavone (consigliere Italia StartUp), Giovanni Perrone (presidente PNICube Associazione Nazionale Incubatori Universitari) e Fabio Tentori (head of Enel Innovation Hubs). Il dibattito sarà moderato da Ilaria Fava, avvocato e vicepresidente La Scossa.

GIOVEDI’ 22 MARZO – Palazzo BNL “Orizzonte Europa” ospita si terrà per la prima volta a Roma l’appuntamento annuale della rete di imprenditori sociali Ashoka Italia Risposte concrete ai problemi sociali – Come gli imprenditori sociali cambiano l’Italia. Durante l’iniziatica verranno presentati i 4 nuovi fellow italiani, innovatori sociali, che, hanno prodotto sia nuovi posti di lavoro che cambiamenti sociali ad alto impatto. QUI per registrarsi e partecipare.

VENERDI’ 23 MARZO – CoworkTalenti (piazza Antonio Baldini 33, Roma) ospita alle 19 il decimo appuntamento di Silicon Drinkabout Rome, aperitivo di networking partecipato da imprenditori, startupper e appassionati del mondo digital e 3D. Ospite dell’appuntamento Davide d’Atri, founder e CEO di Soundreef. QUI per registrarsi e partecipare.

Le notizie che forse questa settimana ti sei perso

🎼 Sony vuole comprarsi tutta EMI e il suo tesoro in musica da 2 milioni di brani

La multinazionale giapponese al tavolo delle trattative per la maggioranza della storica etichetta discografica nata a Londra

😱 Warner porta Westworld su smartphone e sarai tu il nuovo tirocinante

In attesa della seconda stagione, da San Francisco arriva su Mobile la serie tv distopica prodotta da HBO

👗 Il papà di Alibaba ha investito 20 milioni su una startup che fa noleggiare abiti

Nuovo aumento di capitale per la società di noleggio di abiti per donna, nota come Netflix for Fashion e considerata tra le più innovative degli Stati Uniti

🚙 BlaBlaCar cambia: il nuovo modello di business spiegato punto per punto

Dal BlaBlaPass a forme di prenotazione più flessibili, ecco le novità in arrivo sulla piattaforma di carpooling

🚀 Stephen Hawking è morto

L’astrofisico britannico, uno degli scienziati più famosi al mondo, è morto questa mattina nella sua casa di Cambridge

📺 Elon Musk si fa la sua media company: vuole un “impero mediatico intergalattico”

La nuova avventura del miliardario di SpaceX si chiama Thud! ed è nata dalle ceneri di The Onion, testata satirica di Chicago

🚖 Solo autisti autorizzati, così cambia Uber. Si parte da Londra

La società di San Francisco ha annunciato modifiche alla sua app inglese, dopo lo stop dell’autorità locale dei trasporti pubblici



😠 Rihanna al veleno contro Snapchat e l’app, ovviamente, crolla in borsa. Di nuovo

La cantante americana non gradisce il “gioco” lanciato dalla società e risponde per le rime con un post su Instagram Story