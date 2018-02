Giacomo Zambruno nuovo Segment Marketing Manager Commercial Building e Residential di Eaton Italia

Share on Google plus

Eaton Italia annuncia la nomina di Giacomo Zambruno a Segment Marketing Manager Commercial Building & Residential. La scelta di Zambruno, già Channel Marketing and Event Manager in Eaton, consolida la strategia dell’azienda che intende investire in un approccio specializzato al mercato con una figura di riferimento per ogni divisione. Zambruno ha maturato una solida esperienza all’interno dell’azienda dove (dal suo arrivo nel 2011) ha sviluppato una approfondita conoscenza del canale, dei clienti e delle tematiche legate all’azienda. Competenze, queste, che lo sosterranno nella nuova sfida che è stato chiamato a svolgere. “Sono davvero contento dell’opportunità che l’azienda mi ha offerto. Eaton è una realtà dinamica che in Italia sta portando avanti progetti interessanti. Il mio segmento, il Commercial Building e Residential, nei prossimi mesi sarà protagonista di numerosi lanci e novità.” ha dichiarato Giacomo Zambruno, Segment Marketing Manager Commercial Building & Residential Eaton Italia.

Zambruno, classe 1979, dopo aver conseguito la laurea magistrale in Marketing, presso la Facoltà di Economia e Commercio all’Università degli Studi di Parma, ha lavorato come Addetto Marketing & Comunicazione presso un importante consorzio di materiale elettrico, dal 2007 al 2010. Eaton, con il suo fatturato di 20,4 miliardi di dollari nel 2017, fornisce soluzioni all’avanguardia per aiutare i clienti a gestire in maniera efficace, sicura e sostenibile l’energia elettrica, idraulica e meccanica. Eaton è costantemente impegnata nel migliorare la qualità della vita e dell’ambiente attraverso l’utilizzo di tecnologie e servizi all’avanguardia. Ha circa 96.000 dipendenti, vende i suoi prodotti a clienti in oltre 175 paesi.

COMUNICATO STAMPA